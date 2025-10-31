बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं? भारत के इन 5 स्थानों का करें रुख

अगर आप बर्फबारी का आनंद लेने के लिए विदेश जाने की बजाय भारत में ही बर्फ से ढके स्थानों पर घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी काफी काम आ सकती है। यहां जानिए भारत के उन पांच प्रमुख स्थानों के बारे में, जहां सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है और आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।

#1 गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने स्की रिसॉर्ट के लिए जाना जाता है। यहां आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां केबल कार की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आप कई तरह की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।

#2 मनाली हिमाचल प्रदेश का मनाली भी एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जहां सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है। यह जगह रोमांच प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है क्योंकि यहां आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आप सोलंग घाटी, हिडिम्बा देवी मंदिर और रोहतांग पास जैसी कई जगहों की सैर भी कर सकते हैं।

#3 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी सर्दियों के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह जगह भी बर्फ से ढकी रहती है, जिस वजह से यहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियों का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए गर्म कपड़े पहनकर जाना न भूलें। यहां आप द स्कॉटिश चर्च, द रिज और समर हिल जैसी कई जगहों की सैर भी कर सकते हैं।

#4 मुन्नार केरल का मुन्नार एक ऐसी जगह है, जहां आप सर्दियों के दौरान भी बर्फ नहीं देख सकते। हालांकि, यह जगह अपने हरे-भरे चाय बागानों, झरनों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। अगर आप बर्फबारी वाले स्थान पर जाना चाहते हैं तो यहां से करीब 3 घंटे की दूरी पर स्थित अनामुडी पहाड़ी पर जा सकते हैं। यहां आप ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।