घर पर आसानी से बनाई जा सकती है मोमबत्ती, जानिए तरीका

मोमबत्ती न केवल घर को रोशन करती है, बल्कि इसे सजाने में भी मदद करती है। बाजार से महंगी-महंगी मोमबत्तियां खरीदने के बजाय आप घर पर खुद ही मोमबत्ती बना सकते हैं। यह न केवल सस्ता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको घर पर मोमबत्ती बनाने के लिए जरूरी चीजें और तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं और त्योहारों का आनंद ले सकते हैं।

सामग्रियां जरूरी चीजें मोमबत्ती बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मोम, खुशबूदार तेल, मोमबत्ती का रंग, बत्ती, धातु की सीडी, कांच की बोतल या धातु का डिब्बा, लकड़ी की छड़ी या पेंसिल। आप चाहें तो इन चीजों में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं ताकि आपकी मोमबत्ती और भी खास लगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी मोमबत्ती को सजाने के लिए उसमें लैवेंडर, रोजमेरी या फिर गुलाब जैसे फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप 1 मोमबत्ती बनाना शुरू करें सबसे पहले एक पैन में मोम को धीमी आंच पर पिघलाएं। ध्यान रखें कि पानी वाला पैन न हो, केवल एक पैन हो। जब मोम पूरी तरह से पिघल जाए तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें खुशबूदार तेल मिलाएं ताकि मोमबत्ती महकदार बने। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा खुशबू वाला तेल भी मिला सकते हैं।

स्टेप 2 मोमबत्ती का रंग मिलाएं अब पिघली हुई मोम में अपने पसंदीदा रंग का मोमबत्ती का रंग मिलाएं। अगर आपके पास मोमबत्ती का रंग नहीं है तो आप पिघली हुई मोम में थोड़ा प्राकृतिक रंग मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रंग बहुत गहरा न हो, वरना मोमबत्ती का जलना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहें तो हल्दी या चुकंदर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मोमबत्ती और भी सुरक्षित और सुंदर लगेगी।

स्टेप 3 बत्ती सेट करें अब तैयार मिश्रण को कांच की बोतल या धातु के डिब्बे में डालें, लेकिन पहले उसमें बत्ती सेट करें। इसके लिए सबसे पहले बोतल या डिब्बे के बीच में पेंसिल या लकड़ी की छड़ी रखें ताकि बत्ती सीधी रहे। फिर मिश्रण को धीरे-धीरे बोतल या डिब्बे में डालें, जिससे बत्ती पूरी तरह से डूब जाए। इसके बाद मिश्रण को सेट होने दें। जब मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आपकी मोमबत्ती तैयार हो जाएगी।