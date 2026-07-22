सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन, दिमाग रहेगा स्वस्थ

ग्रीन स्मूदी बनाने के लिए पालक या केल जैसी हरी सब्जियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनमें आयरन और एक खास पोषक तत्व होता है, जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है।

इस स्मूदी में आप केले या सेब जैसे फल भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। यह नाश्ता न केवल पौष्टिक होता है बल्कि जल्दी तैयार किया जा सकता है।

इन सभी विकल्पों को अपनाकर आप अपने सुबह के नाश्ते को सेहतमंद बना सकते हैं।