मधुमेह रोगी नाश्ते में शामिल करें ये 5 बीज, ब्लड शुगर का स्तर रहेगा नियंत्रित
क्या है खबर?
मधुमेह रोगियों के लिए नाश्ते में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो उनके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बीज एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद वसा होती है। ये पोषक तत्व ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि नाश्ते में किन-किन बीजों को शामिल करना मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#1
अलसी के बीज
अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो सूजन को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
ये बीज फाइबर और प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं।
अलसी के बीजों का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं।
#2
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद वसा से भरपूर होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे खनिज भी होते हैं।
ये बीज एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
कद्दू के बीजों का सेवन करने से मधुमेह रोगियों के लिए फाइबर की दैनिक जरूरत पूरी हो सकती है। नाश्ते में इन बीजों को शामिल करने से ब्लड शुगर का स्तर भी नियंत्रित रहता है।
#3
चिया के बीज
चिया के बीज फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये बीज एंटी-ऑक्सीडेंट से भी भरे होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
चिया के बीज का सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं।
इनका सेवन मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
#4
तिल के बीज
तिल के बीज प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। इन बीजों में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
तिल के बीजों का सेवन करने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।
तिल के बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है।
#5
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीज विटामिन-E से भरपूर होते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। इनमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं।
सूरजमुखी के बीजों में एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो हानिकारक तत्वों को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं।
इनका सेवन मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।