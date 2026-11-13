मधुमेह रोगी नाश्ते में शामिल करें ये बीज

मधुमेह रोगी नाश्ते में शामिल करें ये 5 बीज, ब्लड शुगर का स्तर रहेगा नियंत्रित

लेखन अंजली 10:30 am Nov 13, 202610:30 am

क्या है खबर?

मधुमेह रोगियों के लिए नाश्ते में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, जो उनके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बीज एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर, प्रोटीन और सेहतमंद वसा होती है। ये पोषक तत्व ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि नाश्ते में किन-किन बीजों को शामिल करना मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।