क्रोएशिया के डुब्रोवनिक की यात्रा में शामिल करें ये 5 गतिविधियां, मिलेगा रोमांचक अनुभव

डुब्रोवनिक क्रोएशिया का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी पुरानी इमारतों और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। इसे 'एड्रियाटिक सागर का माणिक' भी कहा जाता है। यह शहर अपने पुराने शहर के लिए मशहूर है, जहां की दीवारें और किले कई सदी पुरानी हैं। यहां का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जिससे यह घूमने के लिए बेहतरीन जगह बन जाता है। आइए जानें कि डुब्रोवनिक में किन-किन चीजों का मजा लिया जा सकता है।

#1 पुराने शहर की दीवारों पर चलें डुब्रोवनिक के पुराने शहर की दीवारें एक प्रमुख आकर्षण हैं। ये दीवारें लगभग 2 किलोमीटर लंबी हैं और इन्हें पैदल चलकर देखा जा सकता है। इन दीवारों पर चलने से शहर का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। यहां से आप लुब्रजोन किले, सेंट जॉन्स किले और ओस्जेक किले जैसे शहर के कई महत्वपूर्ण स्थलों को भी देख सकते हैं। इन दीवारों पर चलना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको इतिहास के करीब ले जाता है।

#2 लुब्रजोन किले का करें रुख लुब्रजोन किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह डुब्रोवनिक के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले में आप क्रोएशिया के इतिहास से जुड़ी जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां संग्रहालय भी स्थित हैं, जहां पुरानी चीजें प्रदर्शित की जाती हैं। इसके अलावा यहां से पूरे शहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है, जो आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देता है।

#3 बंज बीच पर बिताएं समय डुब्रोवनिक का बंज बीच एक लोकप्रिय समुद्र तट है, जहां लोग धूप सेंकने और तैराकी का आनंद ले सकते हैं। यहां कई खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप ठंडे पेय पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पानी में खेल-कूद जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो आपके समय को रोमांचक बना सकती हैं। यहां की साफ रेत और नीला पानी आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है।

#4 डुब्रोवनिक एक्वेरियम देखें डुब्रोवनिक एक्वेरियम एक छोटा लेकिन आकर्षक स्थान है, जहां कई तरह की मछलियां देखी जा सकती हैं। यह एक्वेरियम पुराने शहर के भीतर स्थित होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां बच्चे और बड़े, दोनों ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कई तरह की मछलियों और समुद्री जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है। इस एक्वेरियम में परिवार संग समय बिताना एक अच्छा अनुभव हो सकता है।