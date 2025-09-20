अपनी दिनचर्या में शामिल करें जापानी वॉकिंग, जानिए इसे करने का तरीका और फायदे

सेहतमंद रहने के लिए कोई न कोई शारीरिक गतिविधि करना जरूरी होता है। इससे शरीर सक्रीय रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बीमारियां नहीं लगतीं। ज्यादातर लोग एक्सरसाइज करने के लिए वाॅक पर जाना यानि पैदल चलना पसंद करते हैं। इस एक्सरसाइज के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से एक है ' जापानी वाॅकिंग'। आज के लेख में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे की इससे हमें क्या फायदे मिल सकते हैं।

विवरण क्या होती है जापानी वाॅकिंग? जापानी वाॅकिंग का ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद कई लोग इसे अपनाने लगे हैं। इसे अंतराल में चलने का जापानी तरीका भी कहा जाता है। इसके दौरान लगातार चलते रहने के बजाय अपनी गति बदलकर चलना शामिल होता है। इसमें सबसे पहले कुछ देर तेज चलना होता है, फिर धीरे चलना होता है और इसी पैटर्न को दोहराते रहना होता है। इसे 2007 में प्रोफेसर हिरोशी नोज और शिजोउ मसुकी ने शुरू किया था।

तरीका जानिए जापानी वाॅकिंग करने का तरीका इस एक्सरसाइज को करने का तरीका सरल है, जिसमें तेज और धीरे चलने का संयोजन बैठना होता है। जब आप चलने की शुरुआत करें तो पहले 3 मिनट अपनी गति को तेज रखें। इसके बाद अगले 3 मिनट तक धीरे-धीरे पैदल चलें। इसी पैटर्न को बार-बार दोहराते रहें, जब तक 30 से 40 मिनट न हो जाएं। तेज अंतराल के अंत में आपको हृदय गति में वृद्धि महसूस होनी चाहिए और धीमी गति के अंत तक आराम महसूस होना चाहिए।

#2 घटता है वजन ज्यादातर लोगों का पैदल चलने का लक्ष्य वजन घटाना होता है। यह एक्सरसाइज भी आपको पतला होने में मदद कर सकती है। इसके दौरान तेज गति से चलने से कैलोरी जलाने में मदद मिलती है। वहीं, धीरे चलते समय चयापचय उच्च रहता है और वसा जलाने की प्रक्रिया तेज होती है। जापान में किए गए अध्ययन से सामने आया है कि जापानी वाकिंग करने वाले प्रतिभागियों ने केवल मध्यम गति से चलने वालों की तुलना में ज्यादा वसा जलाई थी।