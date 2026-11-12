सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 जड़ वाली सब्जियां, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम जड़ वाली सब्जियों का मौसम होता है। यह सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। इनका सेवन शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ वाली सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सर्दियों में सेवन करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं।
#1
गाजर
गाजर विटामिन-A का बेहतरीन स्रोत है, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसके अलावा गाजर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। गाजर का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है।
गाजर का हलवा, गाजर की चटनी, गाजर का मुरब्बा, गाजर का परांठा जैसे व्यंजन सर्दियों में खासतौर पर बनाए जाते हैं।
#2
शलजम
शलजम फाइबर और विटामिन-C से भरपूर होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है।
इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर से हानिकारक तत्वों को खत्म करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं।
शलजम में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। शलजम का परांठा या सब्जी बनाकर इसका आनंद लिया जा सकता है।
#3
स्वीटकॉर्न
स्वीटकॉर्न में फाइबर, विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
इसमें मौजूद पोषक तत्व आंखों की रोशनी को भी बेहतर बना सकते हैं।
इसके अलावा स्वीटकॉर्न में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर में सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। स्वीटकॉर्न का सूप या सलाद बनाकर इसका आनंद लिया जा सकता है।
#4
मूली
मूली में संक्रमण से बचाने वाले गुण होते हैं। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
मूली में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मूली का सलाद या परांठा बनाकर इसका आनंद लिया जा सकता है।
#5
शकरकंद
शकरकंद विटामिन-A के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, जो आंखों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।
इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और बीटा-कैरोटीन त्वचा का निखार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। शकरकंद का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है।
इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। शकरकंद की चाट या हलवा बनाकर इसका आनंद लिया जा सकता है।