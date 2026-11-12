सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 जड़ वाली सब्जियां, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

शकरकंद विटामिन-A के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, जो आंखों के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और बीटा-कैरोटीन त्वचा का निखार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। शकरकंद का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है।

इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। शकरकंद की चाट या हलवा बनाकर इसका आनंद लिया जा सकता है।