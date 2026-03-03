गर्मियों में बच्चों की त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों में बच्चों की त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस समय बच्चों की त्वचा पर सूरज का प्रभाव अधिक पड़ता है, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और त्वचा जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों की त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 बच्चों को पहनाएं हल्के रंग वाले कपड़े गर्मियों के दौरान बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं, जो उन्हें सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रख सकें। ऐसे कपड़े चुनें, जो पूरे शरीर को ढकें और हल्के रंग के हों ताकि सूरज की किरणें कम से कम अवशोषित हों। सूती और हल्के कपड़े इस मौसम के लिए सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंबी बाजू की शर्ट और पैंट पहनाएं।

#2 बच्चों को बाहर निकलने से रोकें अगर आप बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं तो उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर के अंदर ही रहने के लिए कहें। इस दौरान वे अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ सकते हैं या फिर कोई अन्य खेल खेल सकते हैं। इस तरह वे सूरज की सीधी किरणों से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा बच्चों को घर से बाहर किसी छायादार जगह पर खेलने के लिए भेजें।

#3 सनस्क्रीन क्रीम का करें इस्तेमाल भले ही बच्चा घर से बाहर हो या फिर अंदर, उसकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। इसे हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाएं ताकि यह प्रभावी रहे। बच्चों को ऐसी क्रीम लगाएं, जिसमें धूप से बचाने की क्षमता अधिक हो और यह पानी से बचाने वाली हो। इसके अतिरिक्त क्रीम लगाने से पहले बच्चे की त्वचा को अच्छे से साफ कर लें।

#4 हाइड्रेटेड रखें बच्चों को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है ताकि उनकी त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके लिए उन्हें दिनभर पानी पिलाएं और साथ ही नारियल पानी या ताजे फलों का जूस भी दें। इससे उनकी त्वचा को नमी मिलेगी और वे सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा उन्हें ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करवाएं ताकि वे तरोताजा रहें और गर्मी से होने वाले नुकसान से बच सकें।