क्या है 'क्लीन ईटिंग' और कैसे इसे अपनाएं?

क्लीन ईटिंग एक ऐसा खान-पान का तरीका है, जिसमें प्राकृतिक, बिना प्रोसेस्ड और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना और रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना है। इस लेख में हम आपको क्लीन ईटिंग के कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें क्लीन ईटिंग में सबसे अहम भूमिका ताजे फल और सब्जियों की होती है। इनका सेवन न केवल आपके शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करता है, बल्कि इनमें मौजूद तत्व आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। रोजाना कम से कम पांच प्रकार के फल और सब्जियां खाने से आपका पोषण संतुलित रहेगा और आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। कोशिश करें कि मौसमी और स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियों और फलों का ही सेवन करें।

#2 प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जैसे पैकेट वाला खाना, जंक फूड आदि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि इनमें कृत्रिम तत्व होते हैं जो शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इनसे वजन बढ़ने, पाचन संबंधी समस्याओं और अन्य कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए क्लीन ईटिंग अपनाते समय इनसे दूरी बनाकर रखें। इसके बजाय घर पर बने भोजन को प्राथमिकता दें, जिसमें ताजगी और पोषण भरपूर हो।

Advertisement

#3 पानी का पर्याप्त सेवन करें शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का पर्याप्त सेवन बहुत जरूरी है। यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, बल्कि त्वचा की चमक भी बढ़ाता है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा पानी पीने से भूख भी नियंत्रित रहती है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। कोशिश करें कि दिनभर में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें।

Advertisement

#4 सही समय पर भोजन करें खाना खाने का समय भी बहुत अहम होता है। कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता 8 बजे तक कर लें और रात का खाना 8 बजे तक खा लें। इसके बीच में दो बार हल्का भोजन कर सकते हैं। सही समय पर खाना खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहता है। इसके अलावा समय पर खाना खाने से भूख नियंत्रित रहती है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं।