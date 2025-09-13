ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये 5 प्राकृतिक रंग, ऐसे बनाएं

ड्राइंग बच्चों को न केवल मनोरंजन का साधन प्रदान करती है, बल्कि उनकी रचनात्मकता और कल्पना को भी बढ़ावा देती है, खासकर जब बात प्राकृतिक रंगों की हो, तो यह बच्चों के लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है। प्राकृतिक रंग न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि इनसे बनाई गई ड्राइंग भी जीवंत और आकर्षक लगती हैं। आइए जानें कि कैसे घर पर मौजूद चीजों से प्राकृतिक रंग बनाए जा सकते हैं।

#1 लाल रंग के लिए चुकंदर का करें इस्तेमाल चुकंदर से लाल रंग बनाया जा सकता है। इसके लिए चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे पानी में उबालें। जब पानी लाल हो जाए तो इसे ठंडा करके एक बोतल में भर लें। यह रंग गहरा होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद हैं। चुकंदर का यह रंग बच्चों की ड्राइंग में जीवंतता जोड़ता है और उन्हें प्राकृतिक सामग्री के साथ खेलने का अनुभव देता है।

#2 हरा रंग के लिए पालक का करें चयन हरा रंग बनाने के लिए पालक का इस्तेमाल करें। पालक की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर उबाल लें, फिर इन पत्तियों को पीसकर उनका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को कपड़े पर लगाकर धूप में सुखा लें। सूखने के बाद यह एक सुंदर हरा रंग बन जाता है, जिसका उपयोग बच्चे अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं। यह रंग न केवल सुंदर होता है, बल्कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं।

#3 पीला रंग के लिए हल्दी आएगी काम पीला रंग बनाने के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। हल्दी पाउडर को थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को कपड़े पर लगाकर धूप में सुखा लें। सूखने के बाद यह एक चमकीला पीला रंग बन जाता है, जिसका उपयोग बच्चे अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं। यह रंग न केवल सुंदर होता है, बल्कि इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं।

#4 नीला रंग बनाने के लिए फूलों का करें चयन नीला रंग बनाने के लिए आप किसी भी नीले फूल जैसे कि नीलकमल या अपराजिता का उपयोग कर सकते हैं। फूलों की पंखुड़ियों को पानी में डालकर उबाल लें, फिर इस मिश्रण को छानकर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर यह एक प्राकृतिक नीला रंग बन जाता है, जिसका उपयोग बच्चे अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं। यह रंग न केवल सुंदर होता है, बल्कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं।