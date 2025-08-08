इडली बनाम मूंग दाल का चीला: वजन घटाने के लिए नाश्ते में किसे शामिल करना चाहिए?

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन माना जाता है। यह न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि दिनभर की गतिविधियों के लिए शरीर को तैयार भी करता है। हालांकि, वजन घटाने वाले लोग अक्सर यह सोचते हैं कि किस नाश्ते का सेवन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि इडली और मूंग दाल के चीले में से किसे नाश्ते में शामिल करना ज्यादा बेहतर है।

इडली इडली की कैलोरी और पोषक तत्व इडली दक्षिण भारतीय खाना है, जो चावल और उरद दाल से बनती है। यह भाप में पकाई जाती है इसलिए इसमें कम कैलोरी होती है। एक बड़ी इडली (लगभग 50 ग्राम) में लगभग 39 कैलोरी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इडली में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज भी होते हैं। यह पाचन के लिए भी फायदेमंद होती है और इसे पचाना भी आसान होता है।

चीला मूंग दाल का चीला बनाने का तरीका और पोषण मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मूंग दाल को भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इसे मसालों के साथ मिलाकर तवे पर पकाया जाता है। मूंग दाल का चीला प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है। एक चीला (लगभग 50 ग्राम) में लगभग 55 कैलोरी होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यह चीला पचाने में भी आसान होता है और पाचन के लिए फायदेमंद है।

चयन इडली और मूंग दाल के चीले में से किसे चुनें? इडली और मूंग दाल के चीले दोनों ही पौष्टिक विकल्प हैं, लेकिन आपका चयन व्यक्तिगत जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप कम कैलोरी वाले विकल्प की तलाश में हैं तो इडली आपके लिए बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर अगर आप प्रोटीन और फाइबर से भरपूर विकल्प चाहते हैं तो मूंग दाल का चीला चुनें। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही खाने को संतुलित आहार के साथ शामिल करना चाहिए।