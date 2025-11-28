प्रदूषण से त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा होना चाहिए आपका स्किनकेयर रूटीन

भारत में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, जनसंख्या और अन्य कारणों से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रभाव त्वचा पर भी पड़ता है, जिसके चलते वह शुष्क और बेजान हो जाती है। ऊपर से सर्दियों की ठंडी हवा त्वचा की नमी को घटाकर उसकी सुरक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से समय से पहले बुढ़ापा झलकने लगता है और अन्य समस्याएं भी खड़ी होती हैं। इस दौरान आपको इस तरह त्वचा की देखभाल करनी चाहिए।

#1 प्रदूषण से सुरक्षित रखने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल करें सर्दियों के दौरान अलग उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए। अगर इनमें प्रदूषण से निपटने वाले गुण भी हों तब तो सुरक्षा दोगुनी हो जाएगी। अपने स्किनकेयर रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट युक्त उत्पाद शामिल करें, जो सूजन घटाने में मदद करेंगे। विटामिन-C त्वचा को नुकसान पहुंचाने से पहले ही मुक्त कणों को खत्म करेगी और नियासिनमाइड त्वचा की सुरक्षात्मक परत को बहाल करेगा। हाइड्रेशन के लिए सेरामाइड और हायलूरोनिक एसिड युक्त उत्पाद लगाएं।

#2 सुबह ऐसे त्वचा की देखभाल करें रातभर त्वचा पर जमा हुई अशुद्धियों को साफ करने के लिए सुबह एक सौम्य क्लींजर से मुंह धुलें। इसके बाद विटामिन-C या नियासिनमाइड सीरम का उपयोग करें, जो मुक्त कणों से लड़ेगा और त्वचा को प्रदूषण से सुरक्षित रखेगा। सीरम को त्वचा में अवशोषित करने और नमी बनाए रखने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, जो आपकी त्वचा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए चुना गया हो। अंत में सनस्क्रीन लगाएं, ताकि UV किरणों से कोई नुकसान न हो।

#3 रात का रूटीन ऐसा रखें पूरे दिन त्वचा पर प्रदूषण और गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करने के लिए सोने से पहले डबल क्लींजिंग करें। इसमें पहले तेल आधारित क्लींजर से अशुद्धियों को पिघलाकर चेहरे को साफ किया जाता है। इसके बाद पानी आधारित क्लींजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो रोमछिद्रों को साफ करता है। इसके बाद पेप्टाइड युक्त मरम्मत करने वाला सीरम लगाएं और मॉइस्चराइजर उपयोग करें। हफ्ते में एक बार त्वचा को एक्सफोलिएट जरूर करें।

#4 इन आदतों से भी होगा फायदा प्रदूषण और शुष्क हवा से त्वचा को बचाकर रखने के लिए बाहर जाते समय चेहरे को स्कार्फ से ढकें। इसके अलावा त्वचा को डिटॉक्स करने और हाइड्रेटेड रखने के लिए ढेर सारा पानी पीना न भूलें। अगर आपकी त्वचा पर मुंहासे हो जाते हैं तो केवल गैर-कॉमेडोजेनिक उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा नियमित रूप से त्वचा को साफ रखें और बार-बार मॉइस्चराइजर लगाते रहें। इस मौसम में होंठों की देखभाल भी अहम है, जिसके लिए लिप बाम लगाएं।