कोहनी के कालेपन से छुटकारा दिला सकते हैं ये 5 घरेलू नुस्खे, ऐसे करें इस्तेमाल

काले धब्बों का कारण धूप, गंदगी या अन्य कारणों के संपर्क में आने से कोहनी का कालापन बढ़ सकता है। कोहनी का कालापन आपके समग्र रूप को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से कोहनी का कालापन दूर हो सकता है। इन नुस्खों को अपनाकर आप अपनी कोहनी को चमकदार और स्वस्थ बना सकते हैं। आइए इन नुस्खों के बारे में जानते हैं।

#1 नींबू और चीनी का मिश्रण लगाएं नींबू और चीनी का मिश्रण कोहनी के कालेपन को कम करने में मदद करता है। नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को साफ करता है और चीनी स्क्रब की तरह काम करती है। इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उस पर चीनी डालें और इसे अपनी कोहनी पर हल्के हाथों से रगड़ें। 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी कोहनी की त्वचा निखर जाएगी।

#2 एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा जेल कोहनी के कालेपन को दूर करने में बहुत असरदार होता है। इसमें मौजूद गुण त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और इसे चमकदार बनाते हैं। एलोवेरा जेल को सीधे अपनी कोहनी पर लगाएं और कुछ मिनट मालिश करें, फिर 15-20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी कोहनी की त्वचा निखर जाएगी और उसमें नमी बनी रहेगी, जिससे यह मुलायम और स्वस्थ दिखेगी।

#3 दूध और हल्दी का मिश्रण लगाएं दूध और हल्दी का मिश्रण कोहनी की त्वचा को साफ करने और उसे मुलायम बनाने में मदद करता है। दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो मृत कोशिकाओं को हटाते हैं, जबकि हल्दी सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होती है, जो त्वचा को शांत करती है। इस मिश्रण को बनाने के लिए एक चम्मच दूध में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे अपनी कोहनी पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

#4 बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाएं बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक साफ करने वाला पदार्थ है, जो मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे अपनी कोहनी पर लगाएं। 5-10 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 1-2 बार दोहराएं ताकि आपकी कोहनी साफ-सुथरी रहे।