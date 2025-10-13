दिवाली से पहले पुरुष इस तरह करें त्वचा की देखभाल, चमकने लगेगा चेहरा

पुरुषों की त्वचा महिलाओं से ज्यादा देखभाल मांगती है। इसका कारण है ज्यादा पसीना आना, बड़े रोम छिद्र होना और त्वचा का ज्यादा मोटा होना। दिवाली जैसे अहम त्योहार से पहले आपको अपनी त्वचा की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह का रूटीन अपनाने से दीपावली के दिन आपकी त्वचा चमकदार और बेदाग नजर आएगी। साथ ही इससे आपको मुंहासे और झाइयां जैसी समस्याएं भी नहीं झेलनी पड़ेंगी और रंगत भी निखर जाएगी।

#1 फेशियल करवाएं ज्यादातर पुरुषों को फेशियल करवाने की सलाह फिजूल लग सकती है। हालांकि, दिवाली जैसे विशेष त्योहार पर अच्छे दिखने के लिए यह करवाना जरूरी है। इस पर्व से करीब एक या 2 दिन पहले किसी अच्छे पार्लर में जाएं और त्वचा के अनुसार फेशियल करवाएं। इसके साथ ही आप मैनीक्योर, पेडीक्योर और मालिश भी करवा सकते हैं। इससे त्वचा में प्राकृतिक चमक आ जाएगी और दाग-धब्बे भी साफ हो जाएंगे।

#2 त्वचा को एक्सफोलिएट करें पुरुषों के रोम छिद्र बड़े आकार के होते हैं, जिनमें गंदगी और पसीना भर जाता है। इसकी वजह से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स हो जाते हैं, जो पूरे लुक को खराब कर देते हैं। इन्हें साफ करने के लिए हफ्ते में एक बार त्वचा को एक्सफोलिएट जरूर करें। इसके लिए किसी सौम्य और रसायन रहित स्क्रब का इस्तेमाल करें, जो त्वचा को गहराई तक साफ कर देगा। आप चाहें तो घर पर बने स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

#3 दाढ़ी सेट करवाएं इन दिनों बड़ी दाढ़ी रखने का चलन है, लेकिन उसकी देखभाल न की जाए तो मुंहासे हो सकते हैं। दाढ़ी में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो त्वचा को अस्वस्थ बना सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए या तो दाढ़ी शेव कर लें या फिर उसे छोटा करवा लें। दिवाली से पहले किसी अच्छे सलून में जा कर दाढ़ी सेट करवाएं, ताकि आप सबसे हैंडसम नजर आ सकें। हर दिन नहाते समय दाढ़ी को साफ करना न भूलें।