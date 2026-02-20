इटली का खूबसूरत शहर है फ्लोरेंस, जानिए यहां घूमने के लिए बेहतरीन जगहें
क्या है खबर?
फ्लोरेंस इटली का एक प्रमुख शहर है, जो अपनी कला, संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यह शहर टस्कनी क्षेत्र में स्थित है और इसे पुनर्जागरण काल का गढ़ माना जाता है। फ्लोरेंस में कई प्रसिद्ध संग्रहालय, ऐतिहासिक इमारतें और सुंदर पार्क हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको इटली की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा। अगर आप फ्लोरेंस जा रहे हैं तो यहां की इन जगहों को जरूर देखें।
#1
डुओमो कैथेड्रल
डुओमो कैथेड्रल फ्लोरेंस का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह चर्च अपनी विशालता और सुंदर वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसकी बाहरी दीवारें सफेद, हरे और गुलाबी संगमरमर से बनी हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। इसके ऊपरी हिस्से पर स्थित ब्रुनेलेस्की का गुंबद पूरे शहर से दिखाई देता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 463 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ऊपर से पूरे फ्लोरेंस शहर का नजारा देखने लायक होगा।
#2
उफीजी गैलरी
उफीजी गैलरी फ्लोरेंस का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है, जहां आप पुनर्जागरण काल की अनमोल कलाकृतियां देख सकते हैं। इस संग्रहालय में माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो द विंची जैसे महान कलाकारों की मूर्तियां और चित्रकारी मौजूद हैं। इसके अलावा यहां टिटियन, कारवागियो और बोतिचेली आदि के काम भी देखने को मिलेंगे। उफीजी गैलरी में घूमते हुए आप इटली की समृद्ध कला धरोहर का अनुभव कर सकते हैं।
#3
पोंटे वेकियो पुल
पोंटे वेकियो पुल फ्लोरेंस का एक प्रसिद्ध पुल है, जो अरनो नदी पर बना हुआ है। यह पुल अपने अनोखे डिजाइन और यहां स्थित सोने-चांदी के गहनों की दुकानों के लिए जाना जाता है। पोंटे वेकियो पुल पर टहलते हुए आप अरनो नदी का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। इस पुल का इतिहास भी बहुत रोचक है, क्योंकि यह मध्यकालीन काल से लेकर आज तक कई बदलावों का साक्षी रहा है।
#4
पियाज्जा डेल डुओमो
पियाज्जा डेल डुओमो फ्लोरेंस का एक प्रमुख चौक है, जहां डुओमो कैथेड्रल, बैप्टिस्टरी और जियोर्नो टॉवर स्थित हैं। इस चौक पर आकर आपको फ्लोरेंस की वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का पूरा अनुभव मिलेगा। यहां से सूर्योदय या सूर्यास्त का दृश्य देखना बेहद खूबसूरत होता है। इस चौक पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, जिनमें भाग लेकर आप स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।