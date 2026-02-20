प्राग की यात्रा के दौरान इन छिपे किलों को जरूर देखें, नहीं भूल पाएंगे इनकी सुंदरता

चेक गणराज्य की राजधानी प्राग यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यह स्थान अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर है, जैसे प्राग कैसल, चार्ल्स ब्रिज और वल्टावा नदी। हालांकि, इसके अलावा यहां कई छिपे किलें भी हैं, जो पर्यटकों को अनोखा अनुभव देते हैं। ये किले पुराने इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का संगम हैं। आइए इन छिपे किलों के बारे में जानते हैं, जो प्राग की यात्रा को और भी खास बना सकते हैं।

#1 कार्लस्टीन का किला कार्लस्टीन का किला प्राग से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसे सम्राट चार्ल्स IV ने 14वीं सदी में बनवाया था। यह किला अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहां पर आप सम्राट चार्ल्स IV के समय के बने हुए खजाने देख सकते हैं, जिनमें क्राउन ज्वेल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा यहां के संग्रहालय में पुराने दस्तावेज और कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं।

#2 ह्रेडोस्ट्रेट्स्की पवेलोन ह्रेडोस्ट्रेट्स्की पवेलोन प्राग के वल्टावा नदी किनारे स्थित एक अनोखा भवन है, जो पूरी तरह से कांच और स्टील से बना है। यह भवन डेनमार्क के वास्तुकार हेनिंग लार्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। इस भवन में अलग-अलग प्रकार की कला प्रदर्शनियां आयोजित होती रहती हैं, जिनमें आधुनिक कला शामिल होती है। यहां से वल्टावा नदी का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर।

Advertisement

#3 ट्रोया महल ट्रोया महल प्राग के उत्तर भाग में स्थित एक भव्य महल है, जिसे 17वीं सदी में बनाया गया था। यह महल अपनी बारीक वास्तुकला और सुंदर बागानों के लिए जाना जाता है। यहां पर अलग-अलग प्रकार की कला प्रदर्शनियां आयोजित होती रहती हैं, जिनमें आधुनिक और ऐतिहासिक कला प्रदर्शित की जाती है। महल का आंतरिक भाग भी बहुत ही आकर्षक है, जिसमें आपको पुराने समय की झलक नजर आएगी।

Advertisement