आइसलैंड: रेक्जेविक में स्थित हैं ये 5 खूबसूरत पैदल चलने वाले मार्ग, एक बार जरूर देखें

आइसलैंड की राजधानी रेक्जेविक एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के चलने वाले मार्ग पर्यटकों को शहर की अनोखी जगहों तक ले जाते हैं। इन रास्तों पर चलकर आप शहर की हरियाली, समुद्र तट और पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। यह लेख आपको रेक्जेविक के 5 सबसे सुंदर चलने के रास्तों के बारे में बताएगा, जहां आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं।

#1 सोलहोल्सलौग पार्क सोलहोल्सलौग पार्क एक सुंदर पार्क है, जो शहर के बीचों-बीच स्थित है। यहां आप हरियाली, फूलों और छोटे-छोटे झरनों का आनंद ले सकते हैं। पार्क में चलने के लिए अच्छी पक्की सड़कें हैं, जो इसे परिवार संग घूमने के लिए आदर्श बनाती हैं। यहां की हवा ताजगी से भरी हुई है और यह जगह शांति का अनुभव करने के लिए बेहतरीन है। यहां आप पिकनिक भी मना सकते हैं और बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं।

#2 ग्रासरॉक्स ग्रासरॉक्स एक अनोखी जगह है, जहां आप समुद्र तट पर चल सकते हैं और पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। यह जगह फोटो खींचने के शौकीनों के लिए खासतौर पर आकर्षक है, क्योंकि यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। ग्रासरॉक्स तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन ऊपर से देखने पर आपको पूरे शहर का नजारा मिल जाएगा, जो बेहद ही आकर्षक होगा।

Advertisement

#3 अल्टानुस्तेगर अल्टानुस्तेगर एक लंबी चलने की राह है, जो आपको शहर से बाहर ले जाकर प्रकृति की गोद में बैठाती है। इस राह पर चलते हुए आपको अलग-अलग प्रकार के पौधे, पक्षी और शायद कुछ जंगली जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। यह राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए इसे चुनते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। यहां की हवा ताजगी से भरी हुई है और यह जगह शांति का अनुभव करने के लिए बेहतरीन है।

Advertisement

#4 लंदमेन लंदमेन एक छोटी-सी चलने की राह है, जो आपको शहर के बीचों-बीच ले जाती है और वहां स्थित छोटे-छोटे झरनों तक पहुंचाती है। यह जगह शांति और सुकून पाने के लिए आदर्श है। यहां की हवा ताजगी से भरी हुई है और यह जगह परिवार संग घूमने के लिए बेहतरीन है। लंदमेन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन ऊपर से पूरे शहर का नजारा बेहद ही आकर्षक दिखाई देगा।