गुजराती स्टाइल साड़ी पहनने और स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये तरीका, लगेंगी सुंदर

गुजराती स्टाइल साड़ी पहनना एक कला है, जो न केवल आपको पारंपरिक लुक देती है, बल्कि आपको खास भी महसूस कराती है। इस स्टाइल में साड़ी को पहनने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिससे आपको एक अनोखा और आकर्षक लुक मिलता है। इस लेख में हम आपको कुछ उपयोगी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी गुजराती स्टाइल साड़ी को और भी खूबसूरत बना सकती हैं और उसे सही तरीके से पहन सकती हैं।

#2 ब्लाउज का चयन ध्यान से करें गुजराती स्टाइल साड़ी के साथ ब्लाउज का चयन करना बहुत जरूरी है। ब्लाउज ऐसा होना चाहिए, जो आपकी फिटिंग का हो और साड़ी के साथ मेल खाता हो। अगर आपकी साड़ी भारी कढ़ाई वाली हो तो हल्का ब्लाउज चुनें और साधारण साड़ियों के साथ भारी कढ़ाई वाला ब्लाउज पहनें। इसके अलावा ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वह आपके शरीर पर सही तरीके से जचे।

#1 पल्लू को सही तरीके से लपेटें गुजराती स्टाइल साड़ी को बांधना का तरीका वैसे तो सामान्य है, लेकिन इसका पल्लू खास तरीके से लिया जाता है। पल्लू को पीछे से आगे की तरफ लाते हैं। इस दौरान पल्लू का आगे का हिस्सा पेट तक आना चाहिए। अब पल्लू को कंधे पर सेफ्टी पिन से फिक्स करें और इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा खोलते हुए उसके एक किनारे को पेट के किनारे पर साड़ी में अटकाएं।

#3 कमरबंद का उपयोग करें गुजराती स्टाइल साड़ी में कमरबंद आपके लुक में आकर्षण जोड़ सकता है। कमरबंद को कमर पर बांधें और इसे थोड़ा ढीला छोड़ें ताकि आरामदायक महसूस हो। आप चाहें तो कमरबंद को मैचिंग रंग की चुन सकती हैं या फिर विपरीत रंग की कमरबंद भी पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगी। कमरबंद से आपकी साड़ी का पल्लू और प्लेट्स सही तरीके से सेट रहेंगे।

#4 फुटवियर्स का सही चयन करें फुटवियर्स भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करती हैं इसलिए इन्हें चुनते समय ध्यान दें कि वे आपकी साड़ी के साथ मेल खाते हों। पारंपरिक फुटवियर्स पहनें, जो आपके पैरों को आरामदायक महसूस कराएं और आपके लुक को पूरा करें। इसके अलावा अगर आपकी साड़ी भारी कढ़ाई वाली हो तो हल्के रंग के फुटवियर्स चुनें ताकि वे अधिक न दिखें और साड़ी की सुंदरता उभरकर आए।