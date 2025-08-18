आप नहीं भूल पाएंगे प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने वाले इन 4 बर्गर का स्वाद
प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है, जो शरीर की ताकत को बढ़ाता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल मांसाहारी भोजन खाने से ही प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सकती है। हालांकि, शाकाहारी खान-पान में भी पनीर और सोयाबीन जैसे प्रोटीन के कई स्त्रोत मौजूद हैं। आप इनका इस्तेमाल करके 4 तरह के लजीज बर्गर तैयार कर सकते हैं। इनकी रेसिपी बेहद आसान होती है और स्वाद बिलकुल रेस्टोरेंट जैसा होता है।
#1
पनीर बर्गर
पनीर प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्त्रोत माना जाता है, जिससे लजीज बर्गर तैयार हो सकता है। इसके लिए एक कटोरे में दही, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और अन्य मसाले मिलाकर घोल बनाएं। पनीर के बड़े टुकड़े को इसमें डुबोएं और ब्रेड क्रंब में लपेटकर तल लें। इसके बाद बंद के बीच में चिली सॉस, टमाटर का सॉस, तीखा शेजवान सॉस, प्याज, टमाटर, चीज, मेयोजीन और पनीर वाली पैटी रखकर परोसें।
#2
क्विनोआ बर्गर
क्विनोआ एक संपूर्ण प्रोटीन है, यानि कि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इसका बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को उबाल लें। एक कटोरे में उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बेसन, क्विनोआ और मसाले मिलाएं। आप प्रोटीन बढ़ाने के लिए इसमें भी पनीर मिला सकते हैं। इस मिश्रण की टिक्कियां तैयार करके सेक लें। अब बर्गर बंद के बीच मेयोनीज, चीज, टिक्की, सब्जियां और पसंद के सॉस लगाकर खाएं।
#3
छोले वाला बर्गर
एक कप छोले का सेवन करने से आपको लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। छोले वाला बर्गर बनाने के लिए उन्हें उबालकर नरम कर लें। अब एक कटोरे में चम्मच की मदद से उन्हें पीस लें और इस मिश्रण में पसंद के मसाले मिला लें। इसकी गोल-गोल टिक्कियां बनाकर तवे पर सेक लें। बर्गर के बंद के बीच में लेटस, टमाटर, प्याज, पसंद के सॉस, मेयोनीज, चीज और ओरीगेनो लगाएं और आनंद लेकर खाएं।
#4
सब्जियों और सोयाबीन वाला बर्गर
सोयाबीन प्रोटीन का एक बढ़िया स्त्रोत है, जिसका स्वाद भी अच्छा होता है। सोयाबीन वाला बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले इस खाद्य पदार्थ को उबालना होगा। इसके बाद उसे मिक्सी में डालकर पीस लें और उसमें अपने मन चाहे मसाले मिला दें। टिक्की बनाने के लिए सोयाबीन, उबला चुकंदर, उबले आलू और पालक जैसी सब्जियों को पीसकर मिलाएं। टिक्कियों को सेकने के बाद बंद के बीच में उसे लगाएं और सॉस और चीज लगाकर परोसें।