बच्चों के सॉफ्ट टॉय को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके

बच्चों के सॉफ्ट टॉय उनके लिए खास होते हैं, लेकिन समय के साथ ये गंदे और कीटाणुओं से भरे हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप इन सॉफ्ट टॉय को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बच्चों के खिलौनों को नई तरह से चमका सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 हाथ से धोएं सबसे पहले सॉफ्ट टॉय को हल्के गर्म पानी में डालें और थोड़ा साबुन मिलाएं। इसके बाद एक मुलायम ब्रश या कपड़े की मदद से धीरे-धीरे खिलौने को साफ करें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं ताकि खिलौना खराब न हो। इस प्रक्रिया से खिलौने की सतह पर जमा गंदगी और कीटाणु आसानी से निकल जाएंगे। अंत में साफ पानी से धोकर तौलिए से सुखाएं और हवा में सूखने दें।

#2 मशीन का करें इस्तेमाल अगर आपका सॉफ्ट टॉय मशीन से धोने योग्य है तो उसे मशीन में धोना आसान हो सकता है। सबसे पहले खिलौने की टैग पर दिए गए निर्देश पढ़ें ताकि उसे सही तरीके से धोया जा सके। इसके बाद एक कपड़े के बैग में खिलौने को डालकर मशीन में धोएं। ध्यान रखें कि मशीन की गति कम रखें ताकि खिलौना टूटे नहीं। इसके बाद उसे हवा में सूखने दें।

#3 बेकिंग सोडा और सिरके का करें उपयोग बेकिंग सोडा और सिरके का मिश्रण भी सॉफ्ट टॉय को साफ करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले एक कपड़े के बैग में खिलौने को डालें और उसमें बेकिंग सोडा छिड़क दें। इसके बाद बैग को बंद करके कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि बेकिंग सोडा अच्छे से काम कर सके। अब बैग को खोलें और उसमें सिरका छिड़कें, फिर उसे फिर से बंद करें और 15 मिनट तक छोड़ दें।