साड़ी को धोना हो सकता है आसान, जानिए प्रभावी तरीका

शादी, त्योहार या कोई अन्य अवसर हो, साड़ी हर मौके पर महिलाओं के लिए सबसे अच्छा परिधान होता है। हालांकि, इसे धोना उतना आसान नहीं होता है और कई महिलाएं इसे धोते समय कई गलतियां कर बैठती हैं, जिससे साड़ी खराब हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप साड़ी को आसानी से धो सकती हैं। इसके बाद आपकी साड़ी बिल्कुल नई जैसी लगेगी।

#1 पानी में मिलाएं साबुन और सिरका साड़ी को धोने के लिए सबसे पहले एक बाल्टी में हल्का गरम पानी भरें और इसमें एक कप साबुन पाउडर डालें। इसके बाद इसमें एक कप सिरका मिलाएं। सिरका न केवल साड़ी की चमक को बनाए रखता है, बल्कि इसे लंबे समय तक नया जैसा भी बनाए रखता है। अब इस मिश्रण में साड़ी को 15 से 20 मिनट के लिए भिगोएं। इससे साड़ी की गंदगी आसानी से निकल जाएगी और वह मुलायम बनी रहेगी।

#2 हल्के हाथों से रगड़ें साड़ी को धोते समय हल्के हाथों से रगड़ना बहुत जरूरी है। गंदे हिस्से पर धीरे-धीरे रगड़ें ताकि कोई सिलवट या नुकसान न हो। ध्यान रखें कि साड़ी के पल्लू और किनारे वाले हिस्से पर ज्यादा जोर न दें क्योंकि ये हिस्से नाजुक होते हैं। अगर आपकी साड़ी पर कोई दाग लगा हुआ है तो उसे पहले दाग हटाने वाले पाउडर से साफ कर लें, फिर उसे गुनगुने पानी और साबुन वाले मिश्रण में भिगोएं।

#3 ठंडे पानी से धोएं साड़ी को धोने के बाद उसे ठंडे पानी से धोना बहुत जरूरी है। गर्म पानी से धोने पर साड़ी का रंग हल्का हो सकता है और उसकी चमक भी कम हो सकती है। ठंडा पानी न केवल रंग को सुरक्षित रखता है बल्कि इसे ताजगी भी देता है। इसके अलावा ठंडा पानी कपड़े के धागों को भी सुरक्षित रखता है, जिससे साड़ी लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती है।

#4 धूप में सुखाएं साड़ी को धोने के बाद उसे धूप में सुखाना बहुत जरूरी है क्योंकि धूप में सूखने से न केवल कीटाणु खत्म होते हैं बल्कि इसकी महक भी बनी रहती है। साड़ी को कभी भी सीधे धूप में न रखें बल्कि उसे छांव में फैलाकर सुखाएं ताकि उसका रंग फीका न पड़े और वह मुलायम भी बनी रहे। इसके अलावा धूप में सूखाने से साड़ी की चमक भी बनी रहती है, जिससे वह नई जैसी लगेगी।