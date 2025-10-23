कलाइयों में दर्द से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

आज के समय में कलाइयों का दर्द एक आम समस्या बन गई है। कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करना, मोबाइल फोन का अधिक उपयोग और गलत मुद्रा में बैठना इसके प्रमुख कारण हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी कलाइयों को स्वस्थ रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने रोजमर्रा के काम बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे।

#1 नियमित स्ट्रेचिंग करें कलाइयों के दर्द से राहत पाने के लिए नियमित स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी कलाइयों को हल्के हाथों से खींचें और मोड़ें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियों में जमी हुई तनाव कम होती है। आप अपनी उंगलियों को भी खींच सकते हैं और मोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके हाथों और कलाइयों को आराम देती है और उन्हें लचीला बनाती है, जिससे दर्द में कमी आती है।

#2 ठंडी सिकाई करें कलाइयों में दर्द होने पर ठंडी सिकाई करना एक असरदार तरीका हो सकता है। बर्फ को कपड़े में लपेटकर दर्द वाली जगह पर कुछ मिनट रखें। यह प्रक्रिया सूजन कम करने और ताजगी महसूस कराने में मदद करती है। अगर आपके पास बर्फ नहीं है तो आप फ्रीजर में रखी कोई ठंडी चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी सिकाई से खून का बहाव बढ़ता है और मांसपेशियों में जमी हुई तनाव कम होता है।

#3 सही मुद्रा में बैठें अक्सर लोग बिना सही मुद्रा के बैठते हैं, जिससे कलाइयों में दर्द हो सकता है। जब भी आप कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करें, अपनी पीठ सीधी रखें और कलाइयों को आरामदायक स्थिति में रखें। इसके लिए आप आरामदायक कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुर्सी की ऊंचाई भी सही रखें ताकि आपके हाथ सीधे कीबोर्ड तक पहुंच सकें। इस तरह सही मुद्रा अपनाकर आप कलाइयों के दर्द से बच सकते हैं।

#4 एक्सरसाइज करें नियमित एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर के साथ-साथ कलाइयों के लिए भी फायदेमंद होता है, खासकर वे व्यायाम जो हाथों और कलाइयों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं जैसे कि पुश-अप्स, प्लैंक आदि। इसके अलावा योग और पाइलेट्स भी मददगार साबित हो सकते हैं। इनसे न केवल आपके हाथ मजबूत होंगे बल्कि लचीलापन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही खून का बहाव सुधरेगा और तनाव कम होगा, जिससे कलाइयों में दर्द की समस्या से राहत मिलेगी।