सर्दियों में जींस धोना है मुश्किल? इन 5 तरीकों से होगा काम आसान

जींस एक ऐसा कपड़ा है, जिसे हर मौसम में पहना जा सकता है। हालांकि, सर्दियों में जींस धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंडे पानी में ठंड लगने का डर रहता है और गर्म पानी से कपड़ों का रंग उड़ सकता है। ऐसे में हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिनसे जींस धोना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में जींस धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल ठंडे पानी में जींस धोना सबसे अच्छा तरीका है। इससे कपड़े का रंग नहीं उड़ता और जींस की फिटिंग भी बनी रहती है। ठंडे पानी से धोने पर कपड़े की उम्र भी बढ़ती है और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखती है। इसके अलावा ठंडे पानी में धोने से कपड़े का ताना-बाना भी सुरक्षित रहता है, जिससे वे जल्दी खराब नहीं होते। इसलिए सर्दियों में हमेशा अपनी जींस को ठंडे पानी में ही धोएं।

#2 हल्के साबुन का करें उपयोग जींस धोते समय हल्के साबुन का उपयोग करना जरूरी होता है ताकि कपड़े को नुकसान न पहुंचे। कठोर साबुन से कपड़े की कोमलता पर असर पड़ सकता है और उसकी चमक भी कम हो सकती है। हल्का साबुन न केवल कपड़े की गंदगी दूर करता है, बल्कि उसकी कोमलता भी बनाए रखता है। इससे जींस लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती है और उसका रंग भी फीका नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा हल्के साबुन का ही उपयोग करें।

#3 ठंडे पानी में थोड़ा सिरका मिलाएं जींस को ठंडे पानी में धोने से पहले उसमें थोड़ा सिरका मिलाना फायदेमंद होता है। सिरका न केवल गंदगी हटाता है बल्कि कपड़े की रंगत भी बनाए रखता है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपनी जींस की फिटिंग और रंग को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं। सिरके की मदद से कपड़े की कोमलता भी बनी रहती है और वह जल्दी खराब नहीं होता। इसलिए सर्दियों में जींस धोते समय सिरका जरूर मिलाएं।

#4 हाथों से रगड़ें अगर आप अपनी जींस की सिलाई या रंग खराब नहीं करना चाहते तो उसे मशीन में न धोएं बल्कि हाथों से धोएं। इसके लिए पहले गंदे हिस्सों पर थोड़ा साबुन लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें, फिर पूरे कपड़े को ठंडे पानी में डुबोएं। इससे गंदगी निकल जाएगी और रंग भी सुरक्षित रहेगा। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अपनी जींस की फिटिंग और रंग को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं।