ऊनी कपड़ों का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होंगे खराब

ऊनी कपड़े सर्दियों के लिए आदर्श माने जाते हैं क्योंकि ये गर्माहट देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखते हैं। हालांकि, इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊनी कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखें और आरामदायक भी रहें तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यहां हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने ऊनी कपड़ों को सही तरीके से रख सकते हैं।

#1 ऊनी कपड़ों को धोने का तरीका ऊनी कपड़ों को धोते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे कपड़े सिकुड़ सकते हैं। इसके बजाय ठंडे पानी का उपयोग करें और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें। कपड़े को उल्टा करके धोएं ताकि उसकी बाहरी सतह पर कोई नुकसान न हो। हाथों से हल्के हाथों से रगड़ें या मशीन के कोमल चक्र का उपयोग करें। ध्यान रखें कि ज्यादा रगड़ने से कपड़ा खराब हो सकता है।

#2 सुखाने का सही तरीका धोने के बाद ऊनी कपड़ों को सुखाने का तरीका भी अहम है। उन्हें सीधे सूरज की रोशनी में न सुखाएं क्योंकि इससे रंग फीके पड़ सकते हैं और कपड़ा खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें हवा वाले स्थान पर फैलाकर सुखाएं या फिर किसी हुक पर लटका दें। अगर संभव हो तो उन्हें छांव में रखें ताकि सीधे सूरज की रोशनी न लगे और हवा भी लगती रहे।

#3 स्टोर करने का तरीका ऊनी कपड़ों को स्टोर करते समय ध्यान रखें कि वे नमी और कीड़ों से सुरक्षित रहें। प्लास्टिक थैलों का उपयोग करने से बचें क्योंकि उनमें नमी जमा हो सकती है। इसके बजाय कागज के थैले या कपड़े के थैलों का उपयोग करें, जो हवा पास कर सकें। कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखा लें ताकि उनमें कोई नमी न रहे। समय-समय पर उन्हें बाहर निकालकर हवादार स्थान पर रखें।

#4 ब्रश करने का तरीका ऊनी कपड़ों पर बाल या धागे निकल आना आम बात है, लेकिन इन्हें सही तरीके से ब्रश करके हटाया जा सकता है। इसके लिए नरम ब्रश का उपयोग करें और हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे कपड़ा खराब हो सकता है। अगर बाल बहुत ज्यादा निकल आए हों तो पहले उन्हें हाथों से खींचकर निकालें, फिर नरम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें।