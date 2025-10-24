मुंह की दुर्गंध से छुटकारा दिला सकता है माउथवॉश, जानिए इसे बनाने के तरीके

मुंह की दुर्गंध और दांतों के स्वास्थ्य के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में मिलने वाले माउथवॉश में कई बार ऐसे रसायन होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको घर पर आसानी से माउथवॉश बनाने का तरीका बताएंगे, जो सुरक्षित और सस्ता होगा। आइए माउथवॉश बनाने के तरीके और इसके फायदे जानते हैं।

#1 नींबू और पानी का घोल सामग्री: आधा कप पानी और एक नींबू का रस। माउथवॉश बनाने का तरीका: एक कप में पानी लें और उसमें नींबू का रस मिलाएं। इस घोल का उपयोग आप रोजाना सुबह ब्रश करने से पहले कर सकते हैं। फायदा: नींबू में मौजूद विटामिन-C मुंह के जीवाणुओं को खत्म करता है और पानी आपके मुंह को नमी देता है। यह घोल आपके मुंह को ताजगी देता है और दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है।

#2 नमक और पानी का घोल सामग्री: एक चम्मच नमक और एक कप पानी। माउथवॉश बनाने का तरीका: एक कप पानी में नमक मिलाकर अच्छे से घोल लें, फिर इस घोल का उपयोग आप रोजाना रात को सोने से पहले कर सकते हैं। फायदा: नमक में ऐसे गुण होते हैं जो मुंह की सफाई करते हैं। यह घोल आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है और जीवाणुओं को खत्म करता है। इससे मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और ताजगी मिलती है।

#3 तुलसी की पत्तियों का अर्क सामग्री: तुलसी की कुछ पत्तियां और एक कप पानी। माउथवॉश बनाने का तरीका: एक पैन में पानी उबालें, फिर उसमें तुलसी की पत्तियां डालें और 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद घोल को ठंडा करके छान लें। इसका उपयोग आप रोजाना सुबह कर सकते हैं। फायदा: तुलसी की पत्तियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं जो मुंह की सफाई करती हैं। इससे कीटाणु खत्म होते हैं और मुंह की दुर्गंध दूर होती है।

#4 लौंग का तेल और पानी का घोल सामग्री: 2-3 बूंद लौंग का तेल और एक कप पानी। माउथवॉश बनाने का तरीका: एक कप पानी में लौंग का तेल मिलाकर अच्छे से घोल लें, फिर इस घोल का उपयोग आप रोजाना रात को सोने से पहले कर सकते हैं। फायदा: लौंग का तेल ऐसे गुणों से भरपूर होता है जो जीवाणुओं को खत्म करता है। यह घोल आपके मुंह को साफ-सुथरा रखता है और दुर्गंध को दूर करता है।