गलत शेड वाला ब्लश खरीद लिया है? परेशान न हो, उसका इन तरीकों से करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
ब्लश एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो चेहरे को ताजगी और निखार देता है। हालांकि, अगर आपने ऑनलाइन या फिर किसी और वजह से गलत शेड का ब्लश खरीद लिया हैं, जो आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लग रहा हो तो परेशान न होएं। आइए आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप गलत ब्लश को ऐसे लगा सकते हैं ताकि यह चेहरे पर जचे और प्राकृतिक लगे।
#1
हल्के हाथों से लगाएं
गलत शेड का ब्लश लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे हल्के हाथों से लगाएं। इसके लिए सबसे पहले ब्रश पर थोड़ा-सा ब्लश लें और उसे हाथ पर थपथपाएं ताकि अतिरिक्त पाउडर हट जाए। अब धीरे-धीरे इसे गालों पर लगाएं। इससे ब्लश का शेड बहुत ही हल्का और प्राकृतिक दिखेगा। यह तरीका न केवल आपके गालों को एक नई चमक देगा, बल्कि पूरे चेहरे पर भी ताजगी का एहसास होगा।
#2
फाउंडेशन के साथ मिलाएं
अगर आप चाहते हैं कि गलत शेड का ब्लश आपके चेहरे पर अच्छे से लगे तो उसे फाउंडेशन के साथ मिलाकर लगाएं। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाएं और सूखने दें। इसके बाद हल्के हाथों से गलत शेड वाले ब्लश को ब्रश की मदद से अपने गालों पर लगाएं। इससे ब्लश का रंग न केवल प्राकृतिक लगेगा, बल्कि पूरे चेहरे पर भी एक ताजगी का एहसास होगा और आपका लुक भी खास दिखेगा।
#3
लिपस्टिक से मेल करें
गलत शेड का ब्लश लगाने का एक अच्छा तरीका है कि आप उसे अपनी लिपस्टिक के रंग से मेल कराएं। इसके लिए सबसे पहले अपनी पसंदीदा लिपस्टिक लगाएं और फिर उसी शेड के ब्लश को हल्के हाथों से गालों पर लगाएं। इससे न केवल आपके गालों को एक नई चमक मिलेगी, बल्कि आपके पूरे चेहरे पर भी ताजगी का एहसास होगा। यह तरीका आपके लुक को और भी खास बना देगा।
#4
चमकदार बनाने के लिए हाईलाइटर का करें उपयोग
अगर आपको लगता है कि गलत शेड वाला ब्लश आपके चेहरे पर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे हाईलाइटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने गालों पर थोड़ा-सा हाईलाइटर लगाएं और फिर ऊपर से हल्का सा ब्लश लगाएं। इससे न केवल आपके गालों को एक नई चमक मिलेगी बल्कि पूरे चेहरे पर भी ताजगी का एहसास होगा। यह तरीका आपके लुक को और भी खास बना देगा।