ऊनी कपड़ों की देखभाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है समस्या

ऊनी कपड़े सर्दियों के लिए सबसे अच्छे विकल्प माने जाते हैं क्योंकि ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि ठंड से भी बचाते हैं। हालांकि, इन्हें धोते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे कपड़े खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें लोग ऊनी कपड़े धोते समय कर देते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

#1 गर्म पानी का इस्तेमाल न करें ऊनी कपड़ों को कभी भी गर्म पानी में न धोएं। गर्म पानी से ऊन के धागे कमजोर हो जाते हैं और कपड़े सिकुड़ सकते हैं। हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे आपके ऊनी कपड़े साफ भी होंगे और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके अलावा ठंडे पानी में सफाई का असर भी बेहतर होता है, जिससे दाग-धब्बे आसानी से निकल जाते हैं बिना किसी नुकसान के।

#2 मशीन में न सुखाएं ऊनी कपड़ों को मशीन में सुखाना एक बड़ी गलती हो सकती है। मशीन की गर्मी और घुमावदार गति से आपके ऊनी कपड़े टूट सकते हैं या उनकी बनावट बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने ऊनी कपड़ों को हवा में ही सुखाएं। इसके लिए उन्हें किसी हैंगर पर फैलाकर रखें या फिर किसी टेबल पर उल्टा करके सुखाएं। इससे न केवल आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे बल्कि उनकी नमी भी जल्दी सूख जाएगी।

#3 रगड़कर न धोएं कई लोग ऊनी कपड़ों पर लगे धब्बों को रगड़कर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। रगड़ने से धागे टूट सकते हैं और कपड़ा खराब हो सकता है। इसके बजाय आप हल्के हाथों से गुनगुने पानी और हल्के सफाई के सामान का उपयोग करके धब्बों को साफ करें। इसके लिए आप एक मुलायम ब्रश या कपड़े को दबाकर साफ करने वाली सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

#4 सही सफाई का सामान चुनें ऊनी कपड़े धोते समय सही सफाई का सामान चुनना बहुत जरूरी है। कई लोग सामान्य सफाई के सामान का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ऊनी कपड़ों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सफाई के सामान का उपयोग करें, जो नाजुक होते हैं और आपके कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनमें मौजूद सामग्री ऊन के धागों को सुरक्षित रखती है और उन्हें साफ भी करती है। इससे आपके ऊनी कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।