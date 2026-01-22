ऊनी कंबल का इस तरह से रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेगा सही

ठंड के मौसम में ऊनी कंबल का उपयोग करना काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट प्रदान करने के साथ आरामदायक महसूस करवाती है। हालांकि, अगर आप इसे ठीक से साफ और रखरखाव नहीं करते हैं तो यह अपनी चमक खो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ऊनी कंबल का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 ऊनी कंबल को धोने से पहले इन बातों का रखें ध्यान ऊनी कंबल को धोने से पहले उस पर लगी जानकारी को जरूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आप इसे घर पर धोने वाले हैं तो सबसे पहले इसे हल्के हाथों से खींचकर जांचें कि कहीं इसमें कोई ढीला धागा तो नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर इसे धोने में मुश्किल हो सकती है। अगर इसमें कोई ढीला धागा मिले तो उसे पहले सुई की मदद से अंदर की तरफ खींच लें।

#2 ऐसे धोएं ऊनी कंबल ऊनी कंबल को धोने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी भरें, फिर उसमें तरल साबुन मिलाएं। अब ऊनी कंबल को 5 से 10 मिनट के लिए इस मिश्रण में भिगोएं, फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। ध्यान रखें कि कंबल को ज्यादा देर तक न रगड़े क्योंकि इससे इसकी ऊन निकल सकती है।

#3 ऊनी कंबल को सुखाने का तरीका ऊनी कंबल को धोने के बाद उसे सुखाने के लिए एक सूती तौलिये का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले कंबल को तौलिये पर रखें, फिर तौलिये को रोल करें और हल्के हाथों से दबाएं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद कंबल को हवा वाले स्थान पर फैलाकर सुखाएं। ध्यान रखें कि इसे धूप में न सुखाएं क्योंकि इससे इसकी चमक कम हो सकती है और यह पुरानी दिख सकती है।

#4 कंबल को स्टोर करने का तरीका ऊनी कंबल को स्टोर करने के लिए एक सूती बैग का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले कंबल को अच्छे से मोड़ लें, फिर उसे सूती बैग में रखें। आप चाहें तो बैग में कुछ लैवेंडर या नींबू के छिलके भी रख सकते हैं, जिससे कंबल में कीड़े-मकोड़े न लगे और इसकी महक भी बनी रहे। इसके अलावा बैग को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि नमी न लगे और कंबल खराब न हो।