लकड़ी की अलमारी की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लंबे समय तक रहेगी सही

लकड़ी की अलमारी न केवल आपके कपड़ों को व्यवस्थित रखने में मदद करती है, बल्कि यह आपके कमरे की सुंदरता भी बढ़ाती है। हालांकि, लकड़ी नमी और कीड़े-मकोड़ों के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे इसकी चमक खो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके देंगे, जिनसे आप अपनी लकड़ी की अलमारी को लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं और इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 नमी से बचाएं लकड़ी नमी के संपर्क में आने पर जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए अपनी अलमारी को नमी से बचाकर रखें। अगर आपके क्षेत्र में अधिक नमी है तो अलमारी के अंदर नमी सोखने वाला पदार्थ रखें, जो नमी को कम करता है। इसके अलावा समय-समय पर अलमारी के दरवाजे खोलें ताकि हवा अंदर-बाहर हो सके और नमी कम हो सके। इससे आपकी अलमारी लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी।

#2 कीड़ों से बचाव करें कीड़े-मकोड़े लकड़ी के फर्नीचर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दीमक और अन्य कीड़े आपकी अलमारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें दूर करने के लिए नियमित रूप से अलमारी की सफाई करें और उसमें कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा अलमारी के नीचे और पीछे की जगहों को भी साफ रखें ताकि कीड़े पनप न सकें। अगर समस्या गंभीर हो तो विशेषज्ञ की मदद लें ताकि आपकी अलमारी सुरक्षित रहे।

#3 धूप से बचाएं सीधी धूप लकड़ी को सुखा सकती है और उसके रंग को हल्का कर सकती है। इसलिए अपनी अलमारी को धूप वाली जगह से दूर रखें या फिर पर्दे लगाकर रखें ताकि अलमारी पर सीधी धूप न पड़े। अगर फिर भी अलमारी पर धूप पड़ रही हो तो एक हल्का कपड़ा डाल सकते हैं, जो धूप को रोक देगा और आपके फर्नीचर को सुरक्षित रखेगा। इससे आपकी लकड़ी की अलमारी लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी।

#4 सही सफाई करें लकड़ी की अलमारी की सफाई करते समय हल्के साबुन और गीले कपड़े का उपयोग करें। सख्त ब्रश या तेज वस्त्रों का उपयोग न करें क्योंकि इससे खरोंच लग सकती है। सफाई करते समय ध्यान रखें कि पानी सीधे अलमारी पर न डालें, बल्कि गीले कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें। इसके अलावा सफाई के बाद अलमारी को सूखा होने दें ताकि नमी न रहे। नियमित रूप से सफाई करने से आपकी लकड़ी की अलमारी हमेशा नई जैसी लगेगी।