वेलवेट कोट पहनते हैं? ऐसे रखें उसका ख्याल, नहीं होगा कोई नुकसान

वेलवेट कोट एक स्टाइलिश और आरामदायक परिधान है, जो सर्दियों में पहनने के लिए आदर्श है। हालांकि, इसकी देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही देखभाल से आप अपने वेलवेट कोट को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय देंगे, जिनसे आप अपने वेलवेट कोट की चमक और मुलायमाहट बनाए रख सकते हैं।

#1 कोट को धोने का सही तरीका वेलवेट कोट को धोते समय खास देखभाल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इसे ड्राई क्लीन कराएं क्योंकि इससे इसकी बनावट और रंग दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। अगर आपको घर पर धोना हो तो ठंडे पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें। साबुन को अच्छी तरह से घोलकर हल्के हाथों से रगड़ें, फिर इसे हवा में सुखाएं। गर्म पानी और कठोर साबुन से बचें क्योंकि ये कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

#2 ब्रश करें वेलवेट कोट की ऊपरी सतह पर धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे इसकी चमक कम हो सकती है। इससे बचने के लिए नियमित रूप से एक मुलायम ब्रश का उपयोग करें और कोट को हल्के हाथों से ब्रश करें। इससे न केवल धूल-मिट्टी हटेगी बल्कि कोट की बनावट भी बनी रहेगी। ब्रश करते समय ज्यादा जोर न लगाएं ताकि कपड़े की रेशे टूट न जाएं और इसकी मुलायमाहट बरकरार रहे।

#3 स्टोर करते समय ध्यान दें जब आप अपने वेलवेट कोट को अलमारी में रखते हैं तो उसे सही तरीके से रखना जरूरी है ताकि वह अच्छी स्थिति में रहे। कोट को हमेशा लटकाकर रखें या फिर उसे फोल्ड करके किसी नरम कपड़े में लपेटकर अलमारी में रखें। प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें क्योंकि इससे नमी फंस सकती है और कपड़ा खराब हो सकता है। इसके बजाय सूती कपड़े का उपयोग करें, जो हवा आने-जाने देता है और नमी को अवशोषित करता है।

#4 आयरन करते समय सावधानी बरतें अगर आपके वेलवेट कोट पर सिलवटें आ गई हैं तो आयरन करना एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसे करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आयरन करते समय सबसे पहले कपड़े को अंदर से उल्टा करें और धीमी गर्मी पर आयरन करें ताकि रेशे खराब न हों। इसके अलावा आयरन करने से पहले एक मुलायम कपड़ा को बीच में रखें, जिससे सीधी गर्मी न लगे और कोट की बनावट भी बनी रहे।