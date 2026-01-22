पफर जैकेट का ध्यान रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

पफर जैकेट सर्दियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह आपको गर्म रखती है और स्टाइलिश भी दिखती है। हालांकि, अगर आप इस जैकेट की सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो यह जल्दी खराब हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी पफर जैकेट को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं। इन तरीकों से आपकी जैकेट हमेशा पहनने लायक बनी रहेगी।

#1 ड्राई क्लीनिंग से बचें पफर जैकेट को साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग न कराएं क्योंकि इससे इसकी भराई खराब हो सकती है और जैकेट अपनी चमक खो सकती है। ड्राई क्लीनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले रसायन और ज्यादा गर्मी से जैकेट का कपड़ा कमजोर हो सकता है और उसमें दरारें पड़ सकती हैं। इसके बजाय आप घर पर ही हल्के हाथों से हाथ या मशीन से धो सकते हैं, जिससे आपकी पफर जैकेट सुरक्षित रहेगी।

#2 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल पफर जैकेट को धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें क्योंकि इससे भी इसकी भराई पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्म पानी से कपड़े के धागों पर बुरा असर पड़ता है और वे कमजोर हो जाते हैं। हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी पफर जैकेट की भराई सुरक्षित रहे और वह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहे। ठंडे पानी से धोने से जैकेट की चमक भी बनी रहती है और उसमें कोई नुकसान नहीं होता।

#3 डिटर्जेंट का सही चयन करें पफर जैकेट को धोते समय सही डिटर्जेंट का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसे डिटर्जेंट का उपयोग करें जो नाजुक कपड़ों के लिए बने हों। कठोर डिटर्जेंट से आपकी पफर जैकेट की भराई पर बुरा असर पड़ सकता है और वह जल्दी खराब हो सकती है। नाजुक कपड़ों के लिए बने डिटर्जेंट न केवल आपकी पफर जैकेट को साफ करेंगे बल्कि उसकी चमक भी बनाए रखेंगे। इससे आपकी पफर जैकेट लंबे समय तक नई जैसी बनी रहेगी।

#4 सुखाने का तरीका अपनाएं जैकेट को धोने के बाद उसे सही तरीके से सुखाना भी बहुत अहम है। पफर जैकेट को सीधा सुखाने की बजाय हवादार जगह पर लटकाकर सुखाएं ताकि उसमें मौजूद नमी पूरी तरह से निकल जाए। धूप में सुखाने से बचें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप जैकेट को कमरे के तापमान वाले हवादार स्थान पर लटकाकर सुखाएं। इससे आपकी पफर जैकेट हमेशा ताजा और नई जैसी दिखेगी।