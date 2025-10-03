सर्दियों में आपकी बिल्ली नहीं पड़ेगी बीमार, ऐसे रखें उसका 

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए इंसान ही नहीं, बल्कि पालतू जानवर भी कई तरीके अपनाते है, खासकर बिल्ली को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं। सर्दियों में उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी बिल्ली को सर्दियों के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 ठंडे स्थानों से रखें दूर सर्दियों में बिल्लियों को ठंडे स्थान पर रखना नुकसानदायक हो सकता है। ठंडे स्थान पर रहने से बिल्लियां बीमार पड़ सकती हैं और इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। अगर आप अपने घर में ही ठंडे स्थान पर बिल्लियों को रखते हैं तो ऐसा न करें और उन्हें गर्म स्थान पर रखें। इसके अलावा बिल्लियों को ठंड से बचाने के लिए उनका बिस्तर लगाएं।

#2 बिल्लियों के लिए गर्म पानी से नहलाएं सर्दियों में बिल्लियों को नहलाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप ऐसा करें तो पानी गर्म होना चाहिए। इससे बिल्लियों को ठंड नहीं लगेगी और वो बीमार भी नहीं पड़ेगी। साथ ही बिल्लियों के लिए गर्म पानी से नहलाने पर उन्हें आराम भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त नहाने के बाद बिल्लियों को तौलिए से अच्छे से सुखाएं और फिर उन्हें कुछ समय के लिए गर्मी के सामने बैठने दें।

#3 ठंड से बचाने के लिए कपड़े पहनाएं जैसे सर्दियों में इंसान खुद को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बिल्लियों को भी गर्म रखने के लिए कपड़े पहनाएं। आप चाहें तो अपनी बिल्लियों के लिए स्वेटर या जैकेट्स खरीद सकते हैं। हालांकि, कपड़े बिल्ली के शरीर पर कैसे फिट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा गर्मी को बनाए रखने के लिए बिल्लियों को सोने के लिए कंबल या तकिया दें।

#4 खाने-पीने का रखें ध्यान खाने-पीने का ध्यान रखना भी बिल्लियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सर्दियों में बिल्लियां ज्यादा खाना खा सकती हैं क्योंकि ठंड के कारण उनकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। हालांकि, उन्हें ज्यादा खाना खिलाना गलत है क्योंकि इससे उनकी पाचन क्रिया और ज्यादा धीमी हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप उन्हें दिन में 2 बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना दें। इसके अलावा बिल्लियों को तरल पदार्थ देना भी जरूरी है।