शिमर मेकअप प्रोडक्ट्स का करते हैं इस्तेमाल? इन 5 बातों का रखें ध्यान

शिमर मेकअप प्रोडक्ट्स चेहरे को चमकदार और आकर्षक बनाते हैं। हालांकि, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे। शिमर का सही उपयोग न केवल आपके चेहरे को निखारता है, बल्कि इसे प्राकृतिक और सुंदर भी बनाता है। इस लेख में हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे, जिनसे आप शिमर मेकअप का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लुक को बेहतरीन बना सकते हैं।

#1 सही जगह पर लगाएं शिमर शिमर मेकअप प्रोडक्ट्स को सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है। इसे गालों के ऊपरी हिस्सों, नाक की पुली और आइब्रो के नीचे लगाएं। इससे आपका चेहरा चमकदार दिखेगा और लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा। इसके अलावा आंखों के कोनों में भी थोड़ा-सा शिमर लगाएं ताकि आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें। शिमर का सही उपयोग आपके चेहरे को निखारने में मदद करेगा और आपको एक सुंदर और तरोताजा लुक देगा।

#2 मात्रा का ध्यान रखें शिमर मेकअप प्रोडक्ट्स की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा शिमर लगाने से आपका लुक बनावटी लग सकता है इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इसका उपयोग करें। शुरुआत में थोड़ा-सा शिमर लें और जरूरत पड़ने पर फिर से लगाएं। इससे आपका चेहरा चमकदार दिखेगा, लेकिन ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा। सही मात्रा में शिमर लगाने से आपका लुक निखरा हुआ और प्राकृतिक लगेगा, जिससे आप हर मौके पर आकर्षक दिखेंगी।

#3 त्वचा की तैयारी करें शिमर लगाने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है। सबसे पहले अपना चेहरा साफ करें, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा नमी से भरी रहे। इसके बाद प्राइमर लगाएं ताकि शिमर लंबे समय तक बना रहे और सही तरीके से फैले। इसके बाद फाउंडेशन और कंसीलर लगाएं, फिर हल्का पाउडर लगाकर चेहरे को सेट करें, फिर शिमर मेकअप प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, इससे आपका चेहरा चमकदार और आकर्षक दिखेगा।

#4 सही ब्रश का चयन करें शिमर मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए सही ब्रश चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुलायम ब्रश सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह शिमर को अच्छी तरह फैलाने में मदद करता है। छोटे ब्रश से आप नाक की पुली और आंखों के कोनों में शिमर लगा सकते हैं। इसके अलावा बड़े ब्रश से गालों के ऊपरी हिस्सों पर शिमर लगाना आसान होता है। सही ब्रश चुनकर आप अपने शिमर मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं।