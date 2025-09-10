पटोला साड़ी की देखभाल कैसे करें? जानिए आसान टिप्स

पटोला साड़ियां गुजरात के सूरत शहर की मशहूर और पारंपरिक साड़ियां हैं। इन साड़ियों की खासियत उनकी चमकदार रंग और बारीक कढ़ाई होती है, जो इन्हें बेहद आकर्षक बनाती है। हालांकि, इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी पटोला साड़ियों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी साड़ियों को सही तरीके से संजोएं।

#1 धोते समय रखें ध्यान पटोला साड़ियों की धोते समय खास ध्यान रखना चाहिए। इन्हें ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोना चाहिए। गर्म पानी का उपयोग न करें क्योंकि इससे रंग हल्के पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हाथों से ही इन्हें धोएं और मशीन का उपयोग न करें। धोने के बाद साड़ियों को छाया में सुखाएं ताकि उनका रंग बरकरार रहे और वे जल्दी सूख जाएं। ध्यान रखें कि साड़ी को मोड़कर रखे ताकि उसकी चमक बनी रहे।

#2 संभालकर रखें पटोला साड़ियों को सही तरीके से संभालकर रखना बहुत जरूरी है ताकि वे खराब न हों। इन्हें किसी सूती कपड़े में लपेटकर अलमारी में रखें। प्लास्टिक बैग्स का उपयोग न करें क्योंकि इससे नमी आ सकती है और साड़ी खराब हो सकती है। अलमारी में रखे समय कभी-कभी साड़ियों को बाहर निकालकर धूप दिखाना जरूरी है ताकि उनमें से नमी दूर हो जाए और उनकी चमक बनी रहे। इस तरह आपकी पटोला साड़ियां लंबे समय तक नई जैसी रहेंगी।

#3 प्रेस करते समय बरतें सावधानी पटोला साड़ियों को प्रेस करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गरम प्रेस का उपयोग न करें क्योंकि इससे साड़ी जल सकती है। बेहतर होगा कि आप मध्यम तापमान पर हल्के हाथों से प्रेस करें। अगर संभव हो तो साड़ी को गीला ही प्रेस करें ताकि उसकी चमक बरकरार रहे। प्रेस करते समय साड़ी को उल्टा कर लें ताकि सामने का डिजाइन सुरक्षित रहे और साड़ी अच्छी तरह से सेट हो जाए।