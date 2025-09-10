नए माता-पिता न करें ये 5 गलतियां, जानिए इनसे बचने के तरीके

नए माता-पिता बनना एक खुशी का पल होता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, खासकर जब बात छोटे बच्चों की देखभाल की आती है तो कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों से सीखकर आप अपने बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे नए माता-पिता बच सकते हैं और अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 बच्चे को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना बच्चों को प्यार करना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी-कभी नए माता-पिता इस प्यार में उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार कर देते हैं। इससे बच्चा बिगड़ सकता है और अनुशासनहीन हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को खुद से कुछ करने का मौका दें ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। आप छोटे-छोटे काम खुद करने के लिए बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे कि खिलौनों को जगह पर रखना या कपड़े पहनना।

#2 डॉक्टर की सलाह न लेना नए माता-पिता अक्सर अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि गलत है। बच्चे की सेहत से कोई समझौता न करें और किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा किसी भी घरेलू उपाय को आजमाने से पहले भी डॉक्टर से परामर्श लें। इससे आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।

#3 बच्चे को जल्दी सुला देना नए माता-पिता अक्सर जल्दी से बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वे आराम कर सकें या अपना काम कर सकें। हालांकि, ऐसा करना गलत है। बच्चे को खुद से सोने देना सिखाएं, लेकिन धैर्य रखें और उन्हें धीरे-धीरे सुलाने की आदत डालें। इसके लिए आप रात के समय एक नियमित दिनचर्या अपनाएं, जैसे कि स्नान कराना, कहानी सुनाना या गाना गाना। इससे बच्चा धीरे-धीरे खुद से सोना सीख जाएगा।

#4 बहुत ज्यादा जानकारी पर निर्भर रहना आजकल इंटरनेट पर बच्चों की देखभाल से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, जो कभी-कभी भ्रमित करने वाली होती हैं। नए माता-पिता इन जानकारियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगते हैं, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। बेहतर होगा कि आप भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लें और डॉक्टर की सलाह पर अधिक जोर दें। इसके अलावा परिवार के बड़े सदस्यों का अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है, जिसे नजरअंदाज न करें।