पश्मीना कपड़े खरीदने के बाद इन बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक लगेंगे नए जैसे

पश्मीना एक बेहद महंगा और नाजुक कपड़ा है इसलिए इसकी देखभाल करना जरूरी है। यह कपड़ा खासकर सर्दियों में पहनने के लिए आदर्श है क्योंकि यह आपको गर्म रखता है। हालांकि, अगर आप इसे ठीक से नहीं संभालते हैं तो यह जल्दी खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पश्मीना के कपड़े को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 हाथ से धोएं पश्मीना के कपड़े को कभी भी मशीन में न धोएं। इसके लिए हमेशा हाथों से धोना ही बेहतर है। एक बाल्टी हल्के गरम पानी में थोड़ा शैंपू मिलाकर उसमें पश्मीना को डालें और हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि पानी बहुत गरम न हो क्योंकि इससे कपड़ा सिकुड़ सकता है। इसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। इस प्रक्रिया से आपका पश्मीना साफ रहेगा और उसकी चमक भी बरकरार रहेगी।

#2 सुखाने का तरीका अपनाएं पश्मीना को सुखाने के लिए धूप में न रखें क्योंकि इससे रंग फीके पड़ सकते हैं और कपड़ा खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप इसे हवा में सुखाएं। एक साफ तौलिये पर पश्मीना को फैलाकर रखें और उसे किसी हवादार जगह पर रख दें ताकि वह धीरे-धीरे सूख सके। इस तरह आपके पश्मीना की नाजुकता भी बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नए जैसा दिखेगा। हमेशा ध्यान रखें कि पश्मीना को सीधा और चपटा करके सुखाएं।

#3 स्टोर करने का तरीका जब आप अपने पश्मीना को स्टोर करें तो उसे सही तरीके से मोड़कर रखें ताकि उसकी सिलवटें न पड़ें। इसे किसी सूती कपड़े में लपेटकर अलमारी में रखें या किसी ढीले डिब्बे में रखें ताकि हवा आती रहे। कभी भी पश्मीना को प्लास्टिक बैग में न रखें क्योंकि इससे नमी आ सकती है और कपड़ा खराब हो सकता है। इसके अलावा पश्मीना के साथ किसी भारी चीज को न रखें ताकि उसकी बनावट खराब न हो।

#4 ब्रश करें अगर आपके पश्मीना पर छोटे-छोटे गंदे धागे आ गए हों तो उन्हें हटाने के लिए एक मुलायम ब्रश का उपयोग करें। ब्रश को हल्के हाथों से घुमाते हुए गंदे धागों को हटाएं। इस प्रक्रिया से आपका पश्मीना साफ रहेगा और उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। कभी भी तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग न करें क्योंकि इससे कपड़ा खराब हो सकता है। इस तरह आपके पश्मीना की नाजुकता बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नए जैसा दिखेगा।