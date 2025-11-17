टखने में दर्द? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाएं, जल्द मिलेगा आराम

टखने में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन यह बहुत असुविधाजनक हो सकता है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अधिक चलना, चोट लगना या उम्र बढ़ने के कारण हड्डियों और मांसपेशियों में बदलाव आना। इस लेख में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने टखने के दर्द को कम कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं।

#1 बर्फ का उपयोग करें टखने के दर्द को कम करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है बर्फ का उपयोग करना। बर्फ की ठंडी सिकाई करने से सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। एक कपड़े में बर्फ डालकर उसे प्रभावित हिस्से पर 15-20 मिनट तक रखें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं। इससे न केवल दर्द में कमी आएगी बल्कि सूजन भी कम होगी और आपको आराम मिलेगा।

#2 हल्दी का सेवन करें हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से आपको काफी राहत मिलेगी। अगर दूध पीना पसंद नहीं है तो हल्दी पाउडर को गर्म पानी या शहद के साथ भी लिया जा सकता है। यह न केवल दर्द को कम करेगा बल्कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा।

#3 अदरक का रस लगाएं अदरक का रस भी एक प्रभावी घरेलू नुस्खा है, जो टखने के दर्द को कम करने में मदद करता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और दर्द में राहत देते हैं। एक टुकड़ा अदरक कदूकस करके उसका रस निकाल लें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर धो लें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराएं ताकि आपको जल्दी आराम मिले।

#4 तुलसी की पत्तियों का उपयोग करें तुलसी की पत्तियां भी सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होती हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती हैं। कुछ तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इसे 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को रोजाना दो बार दोहराएं ताकि आपको जल्दी आराम मिले और सूजन भी कम हो जाए।