सर्दियों के दौरान इस तरह से करें ऑर्किड पौधे की देखभाल, रहेगा स्वस्थ
ऑर्किड पौधा अपनी अनोखी खूबसूरती और हरी पत्तियों के लिए जाना जाता है। यह पौधा गर्मियों में अच्छा बढ़ता है, लेकिन सर्दियों में भी इसकी देखभाल करना जरूरी है ताकि यह स्वस्थ और आकर्षक बना रहे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने ऑर्किड पौधे को सर्दियों में भी बेहतरीन रख सकते हैं और इसके फूलों का आनंद उठा सकते हैं।
#1
सही जगह का चुनाव करें
सर्दियों में ऑर्किड पौधे को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर हल्की धूप मिलती रहे। अगर आप इसे खिड़की के पास रखते हैं तो ध्यान रखें कि सीधी धूप न पड़े क्योंकि इससे पत्तियां जल सकती हैं। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की हल्की धूप मिले और शाम को ठंडी हवा चलती रहे।
#2
पानी देने का तरीका बदलें
सर्दियों में ऑर्किड पौधे को पानी देने का तरीका भी बदलना पड़ता है। गर्मियों में जहां इसे रोजाना पानी चाहिए होता है, वहीं सर्दियों में इसे हफ्ते में 1-2 बार ही पानी दें। मिट्टी की नमी देखकर पानी दें ताकि पौधा ज्यादा गीला न हो और जड़ें सड़ें नहीं। अगर मिट्टी सूखी लगे तो ही पानी डालें। इस तरह आप अपने ऑर्किड पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं।
#3
पोषण का ध्यान रखें
ऑर्किड पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर पोषण देना जरूरी होता है। सर्दियों में हल्की मात्रा में खाद डालें ताकि पौधे को पर्याप्त पोषण मिलता रहे। आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पौधे के लिए बेहतर होता है। इससे न केवल पौधे की वृद्धि होती है बल्कि इसके फूल भी लंबे समय तक खिलते रहते हैं। नियमित रूप से पोषण देने से आपका ऑर्किड पौधा हमेशा हरा-भरा और सुंदर दिखेगा।
#4
नमी बनाए रखें
सर्दियों में हवा काफी सूखी होती है, जो ऑर्किड पौधे के लिए ठीक नहीं है। इसे नमी बनाए रखने के लिए आप पौधे के आसपास पानी भरने वाला कोई बर्तन रख सकते हैं या फिर नियमित रूप से स्प्रे बोतल से पानी छिड़क सकते हैं। इससे पौधे को जरूरी नमी मिलती रहेगी और वह स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा आप पौधे के नीचे कोई गीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे।
#5
समय-समय पर छंटाई करें
ऑर्किड पौधे को समय-समय पर छंटाई करना भी जरूरी होता है ताकि उसकी वृद्धि सही दिशा में हो सके। सूखी पत्तियों और मुरझाए फूलों को काट दें ताकि नए फूल अच्छे से खिल सकें। इस तरह आप अपने ऑर्किड पौधे को सर्दियों में भी बेहतरीन रख सकते हैं और इसके फूलों का आनंद ले सकते हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने ऑर्किड पौधे को हर मौसम में खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।