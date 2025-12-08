क्या आपके पास बीगल है? उसके कानों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बीगल एक प्यारा और चंचल कुत्ता होता है। इनकी देखभाल करना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन इनके कानों की देखभाल में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बीगल के कान लंबे और लचीले होते हैं, जिससे उनमें गंदगी और नमी जमा हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बीगल के कानों को स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 नियमित जांच करें अपने बीगल के कानों की नियमित जांच करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक बार उनके कानों को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई गंदगी, लालिमा या सूजन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा अगर आपके बीगल के कानों से बदबू आ रही हो या वह बार-बार अपने कान खुजला रहा हो तो भी डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 साफ-सफाई का ध्यान रखें बीगल के कानों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आप नरम कपड़े या रुई का उपयोग करके उनके कानों को धीरे-धीरे साफ कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर उसमें रुई डुबोकर कानों को साफ करें। ध्यान रखें कि पानी उनके कानों में न जाए क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। सफाई करते समय हल्के हाथों से करें ताकि आपके बीगल को कोई परेशानी न हो।

#3 विशेषज्ञ की सलाह लें अगर आप अपने बीगल के कानों की सफाई खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की मदद लें। पशु चिकित्सक आपके बीगल के कानों की सही तरीके से सफाई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दवाई भी दे सकते हैं। इसके अलावा वे आपको सही सुझाव भी दे सकते हैं जिससे आपके बीगल के कान स्वस्थ रहें। विशेषज्ञ की सलाह से आप अपने बीगल की सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं।

#4 नमी से बचाएं बीगल के कानों में नमी जमा होने से संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें नहाने के बाद अच्छे से सुखाएं और बारिश या पानी वाले माहौल से दूर रखें। अगर आपका बीगल तैराकी पसंद करता है तो उसे सावधानीपूर्वक तैराने दें और उसके कानों को तुरंत सुखा दें। इसके अलावा नहाने के बाद उसके कानों को हल्के हाथों से पोंछें ताकि कोई नमी न बचे। इससे आपके बीगल के कान स्वस्थ रहेंगे।