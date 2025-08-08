एक्सटेंशन हटाने के बाद नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

नाखूनों पर एक्सटेंशन लगाना एक अच्छा तरीका है, जिससे आपके हाथों को खूबसूरत और आकर्षक बनाया जा सकता है। हालांकि, जब आप एक्सटेंशन हटाते हैं तो आपके नाखून कमजोर और रूखे हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नाखूनों को एक्सटेंशन हटाने के बाद फिर से स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने नाखूनों की देखभाल कर सकते हैं।

#1 नाखूनों को नमी दें नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें नमी देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप रोजाना क्रीम या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल या नारियल का तेल आपके नाखूनों को नमी देगा और उन्हें टूटने से बचाएगा। इसके अलावा आप नाखूनों पर नियमित रूप से क्यूटिकल ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे उनकी चमक बनी रहती है और वे मजबूत बने रहते हैं।

#2 नाखूनों को आकार दें नाखूनों की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए उन्हें आकार दें। इससे आपके नाखून टूटेंगे नहीं और उनकी आकृति भी अच्छी बनी रहेगी। ध्यान रखें कि आकार देते समय बहुत अधिक दबाव न डालें, इससे आपके नाखून कमजोर हो सकते हैं। हल्के हाथों से काम करें ताकि नाखूनों की उपरी परत भी सुरक्षित रहे और वे मजबूत बने रहें। इस तरह आप अपने नाखूनों को सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं।

#3 प्रोटीन वाला आहार लें आपका आहार आपके नाखूनों की सेहत पर सीधा असर डालता है। प्रोटीन वाला आहार जैसे दालें और नट्स आपके नाखूनों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां और फल भी आपके शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी करते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करके आप अपने नाखूनों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और उनकी चमक भी बढ़ा सकते हैं।

#4 नियमित रूप से नाखूनों की सफाई करें नाखूनों की सफाई न केवल आपके हाथों को साफ रखती है बल्कि आपके नाखूनों की गंदगी और मृत त्वचा को भी हटाती है। इससे रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे नाखून मजबूत होते हैं। आप घर पर खुद भी नाखूनों की सफाई कर सकते हैं या किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। नियमित सफाई से आपके नाखून साफ-सुथरे रहते हैं और उनकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। इसके अलावा यह आपकी त्वचा को भी आराम देता है।