मिक्सी का इस्तेमाल करने के बाद ऐसे करें देखभाल, लंबे समय तक रहेगी ठीक

आधुनिक रसोई में मिक्सी एक जरूरी उपकरण है, जो खाना बनाने से लेकर कई कामों में मदद करता है। हालांकि, अक्सर लोग मिक्सी का इस्तेमाल करने के बाद उसे सही तरीके से साफ और देखभाल नहीं करते हैं, जिससे उसकी उम्र कम हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी मिक्सी की देखभाल कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।

#1 मिक्सी की सफाई करें मिक्सी का इस्तेमाल करने के बाद उसे तुरंत साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले मिक्सी के जार को निकालकर गर्म पानी और साबुन से धो लें। इसके बाद एक नरम स्पंज या ब्रश की मदद से जार के अंदरूनी हिस्से को साफ करें। ध्यान रखें कि मिक्सी के ब्लेड्स पर ज्यादा जोर न दें ताकि वे खराब न हों। अंत में जार को पानी से अच्छी तरह धोकर सूखा लें।

#2 मिक्सी के हिस्सों को अलग-अलग करें मिक्सी के सभी हिस्सों को अलग करना आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले मिक्सी को बंद करें और उसके सभी हिस्सों को अलग करें जैसे कि जार, ढक्कन और ब्लेड्स आदि। हर हिस्से को अलग-अलग साफ करें और ध्यान रखें कि कोई भी हिस्सा गीला न रहे क्योंकि इससे मिक्सी जल्दी खराब हो सकती है। इसके अलावा ध्यान दें कि सभी हिस्से सही तरीके से जुड़ें ताकि मिक्सी अच्छे से काम कर सके।

#3 तेज धार ब्लेड्स की सफाई करें मिक्सी के ब्लेड्स को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। इसके लिए एक छोटे ब्रश या टूथब्रश का उपयोग करें और ब्लेड्स के आसपास की गंदगी को हल्के हाथों से साफ करें। अगर ब्लेड्स पर कोई जिद्दी दाग हो तो उसे हटाने के लिए नींबू का रस या सिरका लगा सकते हैं। इससे गंदगी आसानी से निकल जाएगी और ब्लेड्स तेज धार बने रहेंगे।

#4 मोटर यूनिट का ध्यान रखें मिक्सी की मोटर यूनिट वह हिस्सा होता है, जहां से मिक्सी चलती है इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे साफ करने के लिए एक सूखे कपड़े का उपयोग करें और ध्यान रखें कि इसमें पानी न लगे क्योंकि इससे बिजली के हिस्से खराब हो सकते हैं। अगर मोटर यूनिट पर किसी तरह की गंदगी या दाग लगे हों तो उसे हल्के हाथों से साफ करें ताकि मिक्सी सही तरीके से काम करती रहे।