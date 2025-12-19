सर्दियों में इस तरह से रखें चमड़े की चीजों का ध्यान, नहीं होंगी खराब

चमड़े की चीजें न केवल स्टाइलिश होती हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली भी होती हैं। हालांकि, सर्दियों में इनकी देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि ठंड के कारण चमड़े पर नमी और दाग लग सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी चमड़े की चीजों को सर्दियों में भी नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 नियमित रूप से साफ करें चमड़े की चीजों को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक मुलायम कपड़ा लें और उसे हल्के साबुन पानी से गीला करके अपने चमड़े की चीज पर हल्के हाथों से रगड़ें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे चमड़ा खराब हो सकता है। इसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लें ताकि कोई भी साबुन का अवशेष न बचे।

#2 नमी से बचाएं नमी चमड़े की चीजों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होती है। इसे दूर रखने के लिए अपनी चमड़े की चीजों को किसी सूखे और हवादार जगह पर रखें। अगर आपकी जगह बंद है तो वहां नमी आ सकती है। इसके अलावा आप ऐसे पैकेट्स का उपयोग भी कर सकते हैं, जो नमी सोख लेते हैं। इससे आपकी चीजें सूखी रहेंगी और उनमें फंगस या बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे।

Advertisement

#3 धूप में न रखें धूप में चमड़े की चीजें रखने से उनमें रंग फीका पड़ सकता है या फिर वे कठोर हो सकती हैं। इसलिए इन्हें हमेशा छायादार जगह पर ही रखें। अगर किसी कारणवश आपको बाहर धूप में रखना पड़े तो एक मुलायम कपड़ा या तौलिया उसका कवर बना सकते हैं ताकि धूप सीधे न पड़े और चीजें सुरक्षित रहें। इससे आपकी चीजें लंबे समय तक अच्छी बनी रहेंगी और उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी।

Advertisement

#4 तेल या क्रीम का उपयोग करें चमड़े की चीजों को नम रखना भी जरूरी होता है। इसके लिए आप विशेष रूप से चमड़े के लिए बने तेल या क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हल्के हाथों से रगड़ते हुए लगाएं ताकि पूरा क्षेत्र अच्छी तरह से कवर हो जाए। इससे चमड़ा नमी बरकरार रखता है और उसकी चमक भी बनी रहती है। ध्यान रखें कि ज्यादा तेल या क्रीम न लगाएं क्योंकि इससे चमड़ा चिपचिपा हो सकता है।