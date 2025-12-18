सर्दियों के दौरान हाथों की त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए बनाएं ये 5 स्क्रब

सर्दियों में मौसम में नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है, चाहे वह चेहरे की त्वचा हो या हाथ की, खासतौर से हाथों की त्वचा का सूखापन परेशानी का कारण बन सकता है क्योंकि हाथों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए आज हम आपको ऐसे स्क्रब की विधि बताते हैं, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल सूखे हाथों को ठीक करने में मदद कर सकता है।

#1 चीनी और जैतून का तेल चीनी और जैतून का तेल मिलाकर एक बेहतरीन हाथों का स्क्रब बनाया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच चीनी को 1 चम्मच जैतून के तेल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने हाथों पर हल्के हाथों से रगड़ें और 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह स्क्रब मृत त्वचा को हटाने और हाथों को नमी देने में मदद करता है, जिससे आपके हाथ मुलायम और चमकदार बन सकते हैं।

#2 कॉफी और नारियल का तेल कॉफी और नारियल के तेल का मिश्रण एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर हो सकता है। इसके लिए 2 चम्मच कॉफी पाउडर को 1 चम्मच नारियल तेल के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें और 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। कॉफी में मौजूद कैफीन मृत त्वचा को हटाने में मदद करता है, जबकि नारियल तेल हाथों को मुलायम और चमकदार बनाता है।

#3 समुद्री नमक और बादाम का तेल समुद्री नमक में मौजूद खनिज तत्व त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि बादाम तेल इसमें नमी बनाए रखता है। इसके लिए 2 चम्मच समुद्री नमक को 1 चम्मच बादाम तेल के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें और 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह स्क्रब हाथों की गहराई तक सफाई करता है और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाता है।

#4 नींबू का रस और शहद नींबू का रस और शहद मिलाकर एक बेहतरीन हाथों का स्क्रब बनाया जा सकता है। इसके लिए 1 चम्मच नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें। 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को ताजगी देता है और शहद त्वचा को मुलायम बनाता है।