लैपटॉप खरीद लिया है? ध्यान में रखें ये 5 बातें, लंबे समय तक रहेगा ठीक

लैपटॉप एक ऐसा उपकरण है, जो आजकल हर किसी की जरूरत बन गया है। चाहे आप छात्र हों, ऑफिस में काम करने वाले हों या घर पर काम करने वाले, लैपटॉप आपके जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने लैपटॉप की सही देखभाल कैसे करें? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जो आपके लैपटॉप को लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं।

#1 लैपटॉप को साफ रखें लैपटॉप की सफाई बहुत जरूरी होती है। समय-समय पर इसे साफ करें ताकि धूल-मिट्टी जमा न हो। स्क्रीन को मुलायम कपड़े से साफ करें और कीबोर्ड को भी साफ रखें। इसके लिए आप हल्के साबुन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि लैपटॉप को बंद करके ही सफाई करें ताकि किसी भी तरह का नुकसान न हो। इस तरह से आपका लैपटॉप हमेशा नए जैसा दिखेगा और सही तरीके से काम करेगा।

#2 सही जगह पर रखें लैपटॉप को हमेशा सही जगह पर रखें। इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि नमी और गर्मी से बचा जा सके। अगर आप इसे बैग में रखते हैं तो ध्यान रखें कि बैग बहुत भरा न हो क्योंकि इससे लैपटॉप दब सकता है। इसके अलावा लैपटॉप को सीधी धूप से बचाकर रखें ताकि इसकी बैटरी और स्क्रीन सुरक्षित रहें। सही तरीके से रखने से आपका लैपटॉप लंबे समय तक ठीक रहेगा और सही तरीके से काम करेगा।

#3 बैटरी का ध्यान रखें लैपटॉप की बैटरी बहुत अहम होती है इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इसे लंबे समय तक ठीक रखना चाहते हैं तो इसे समय-समय पर चार्ज करें और जब इस्तेमाल न करें तो इसे बंद कर दें। बैटरी को हमेशा 20-80 प्रतिशत चार्जिंग पर रखें ताकि यह ज्यादा खराब न हो। इसके अलावा लैपटॉप को लगातार चार्ज पर न रखें क्योंकि इससे बैटरी की उम्र कम हो सकती है।

#4 सॉफ्टवेयर अपडेट करें लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का भी ध्यान रखना जरूरी है। समय-समय पर अपने लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें ताकि यह तेजी से काम कर सके और किसी भी तरह की तकनीकी समस्या न हो। इसके लिए आप नियमित रूप से चेक करते रहें कि कोई नया अपडेट आया हो या नहीं। इसके अलावा सुरक्षा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करें ताकि आपका लैपटॉप सुरक्षित रहे और सही तरीके से काम करे।