कुर्ता पजामा पहनते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेगा ठीक

कुर्ता पजामा एक पारंपरिक और आरामदायक पहनावा है, जो भारतीय पुरुषों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसे सही तरीके से धोना और संभालना जरूरी है ताकि इसका रंग और आकार बरकरार रहे। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कुर्ता पजामा को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने पारंपरिक पहनावे को बिना किसी चिंता के पहन सकते हैं।

#1 गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल कुर्ता पजामा धोते समय हमेशा हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से धोने पर दाग अच्छे से हट नहीं पाते, जबकि बहुत गर्म पानी से धोने पर कपड़े सिकुड़ सकते हैं। हल्का गर्म पानी दोनों समस्याओं का समाधान करता है और आपके कुर्ता पजामा को साफ-सुथरा बनाए रखता है। इसके अलावा हल्के गर्म पानी से कपड़े के तंतुओं पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता, जिससे इसका रंग और आकार बरकरार रहता है।

#2 हल्के साबुन का करें उपयोग अपने कुर्ता पजामा को धोने के लिए हल्के साबुन का उपयोग करें। भारी साबुन में केमिकल होते हैं, जो कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसका रंग फीका कर सकते हैं। हल्के साबुन न केवल कपड़े की नाजुकता को समझते हैं बल्कि उसे साफ भी रखते हैं। इससे आपके कुर्ता पजामा की उम्र बढ़ती है और वह लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है। इसलिए हमेशा हल्के साबुन का ही इस्तेमाल करें।

#3 धूप में सुखाएं धूप में अपने कुर्ता पजामा को सुखाना बहुत फायदेमंद होता है। धूप न केवल बैक्टीरिया को मारती है बल्कि कपड़े को ताजगी भी देती है और उसकी महक को भी दूर करती है। इसे बाहर की हवा में सूखने दें ताकि नमी पूरी तरह से हट जाए और किसी प्रकार की गंध न रहे। धूप में सूखाने से आपका कुर्ता पजामा लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है और इसे पहनने पर आप ताजगी महसूस करते हैं।

#4 स्टोर करते समय ध्यान दें जब आप अपने कुर्ता पजामा को स्टोर करते हैं, तो उसे अच्छे से मोड़कर या लटका कर रखें ताकि उसमें किसी प्रकार की सिकुड़न या झुर्रियां न पड़ें। अगर संभव हो तो प्लास्टिक बैग की बजाय सूती बैग का इस्तेमाल करें क्योंकि प्लास्टिक बैग्स में नमी रहती है जिससे फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा समय-समय पर अपने कपड़ों की जांच करते रहें ताकि कोई भी समस्या समय रहते हल हो सके।