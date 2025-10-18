सर्दियों में बच्चों की देखभाल करते समय न करें ये गलतियां, रहेंगे स्वस्थ

सर्दियों का मौसम बच्चों के लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। इस दौरान बच्चों की देखभाल करना एक कला है, जिसे हमें सही तरीके से सीखना चाहिए। सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाना, उनकी त्वचा का ध्यान रखना और उन्हें स्वस्थ रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचकर आप अपने बच्चों को सर्दियों में स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 गर्म कपड़े पहनाने में लापरवाही न बरतें सर्दियों में बच्चों को गर्म और आरामदायक कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। कई माता-पिता इस बात पर ध्यान नहीं देते और बच्चों को हल्के कपड़ों में ही रख देते हैं, जिससे वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चे को ऊनी या मोटे कपड़े पहनाएं ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें और बीमार न पड़ें। इसके अलावा बच्चों को हल्की परतों में कपड़े पहनाना भी अच्छा होता है ताकि वे आसानी से गर्म रह सकें।

#2 त्वचा की देखभाल न करना सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे बच्चों की त्वचा सूखी हो सकती है। कई माता-पिता इस पर ध्यान नहीं देते और बच्चों को त्वचा को मुलायम रखने वाला क्रीम नहीं लगाते, जिससे उनकी त्वचा खुजली कर सकती है या फट सकती है। इसलिए रोजाना बच्चों की त्वचा पर अच्छे क्वालिटी वाले क्रीम का उपयोग करें ताकि उनकी त्वचा नमी बनी रहे और स्वस्थ रहे। इसके अलावा बच्चों की त्वचा को धूप से भी बचाएं।

#3 पानी की कमी पर ध्यान न देना सर्दियों में लोग बच्चों को कम पानी पिलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यास नहीं लगती या प्यास कम लगती है, लेकिन यह गलत है। बच्चों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि उनका शरीर हाइड्रेट रहे और वे स्वस्थ रहें। इसके अलावा उन्हें फलों का जूस या दूध भी पिलाया जा सकता है ताकि वे पोषित रहें और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत बनी रहे।

#4 बाहर खेलने पर रोक लगाना बच्चों को बाहर खेलने से रोकना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। सर्दियों में धूप निकलने पर बच्चे बाहर खेल सकते हैं, जिससे उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत रहती है और वे फिट एंड फाइन रहते हैं। इसलिए उन्हें घर पर बंद न रखें बल्कि उन्हें खुली हवा में खेलने दें ताकि वे ताजगी महसूस करें और स्वस्थ रहें। इसके अलावा बाहर खेलने से उनका मूड भी अच्छा रहता है और वे खुश रहते हैं।