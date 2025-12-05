जैकेट्स का इस तरह से रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगी नई जैसी

जैकेट्स सर्दियों की सबसे जरूरी कपड़ों में से एक हैं क्योंकि यह न केवल आपको ठंड से बचाती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती हैं। चाहे आप इसे रोजमर्रा के उपयोग में लाएं या खास मौकों पर पहनें, सही देखभाल से आप अपनी जैकेट को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी जैकेट्स का सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं।

#1 जैकेट को धोने का सही तरीका जैकेट को धोते समय हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। ज्यादातर जैकेट्स को मशीन में धोने की बजाय हाथ से धोना बेहतर होता है। इसके लिए गुनगुने पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें। जैकेट को धोते समय ज्यादा रगड़ें नहीं, बल्कि हल्के हाथों से दबाकर साफ करें। इससे कपड़े की गुणवत्ता बनी रहेगी और वह जल्दी खराब नहीं होगी।

#2 सुखाने का तरीका धोने के बाद जैकेट को सही तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है। इसे सुखाने के लिए कभी भी धूप में न रखें क्योंकि इससे रंग हल्का पड़ सकता है और कपड़ा सिकुड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप जैकेट को हवादार जगह पर लटका दें ताकि प्राकृतिक रूप से सूख सके। अगर संभव हो तो इसे कोट हैंगर पर लटकाएं ताकि इसकी शेप बनी रहे और हवा चारों ओर से लग सके। ध्यान रखें कि इसे सीधा सूखाना है।

#3 स्टोर करने का तरीका जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो जैकेट्स को सही तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि वे अगली सर्दियों तक अच्छी बनी रहें। इसे स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें और सूखा लें। प्लास्टिक बैग्स का उपयोग न करें क्योंकि इससे नमी आ सकती है, बेहतर होगा कि आप सूती बैग्स या डिब्बों का उपयोग करें। जैकेट्स को अलमारी में टांगें या फोल्ड करके रखें, लेकिन ध्यान रखें कि उन पर भारी चीज न रखें।

