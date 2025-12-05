सर्दियों में बनाकर पिएं ये 5 तरह की चाय, त्वचा पर लाएंगी निखार

सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए निखार भरे पेय का सेवन करना फायदेमंद होता है। ऐसे में आप ब्यूटी टी का सेवन कर सकते हैं। ब्यूटी टी एक ऐसा पेय है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करता है। यह पेय प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है, जो त्वचा को पोषण देते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ब्यूटी टी की रेसिपी बताते हैं, जो सर्दियों के दौरान बनाकर पीने से त्वचा पर निखार आएगा।

#1 हल्दी की चाय हल्दी की चाय में कई गुण होते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा दूध और शहद मिलाएं। यह चाय त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसे निखारने में भी मदद करती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखेगी, जिससे आपको प्राकृतिक सुंदरता का एहसास होगा।

#2 ग्रीन टी ग्रीन टी में ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा को नमी देने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप गर्म पानी में ग्रीन टी की पत्तियां डालें और कुछ देर तक छोड़ दें। इसमें स्वाद के लिए शहद मिला सकते हैं। यह चाय न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि त्वचा को भी पोषण देती है।

#3 अदरक की चाय अदरक की चाय पाचन क्रिया को सुधारने और सूजन को कम करने में मदद करती है, जो त्वचा की समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा दूध और शहद मिलाएं। यह चाय न केवल आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी, बल्कि त्वचा को भी पोषण देगी।

#4 नींबू और पुदीने की चाय नींबू में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को निखारता है, जबकि पुदीना ताजगी प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए एक कप गर्म पानी में पुदीने की पत्तियां डालें, फिर थोड़ी देर बाद नींबू का रस मिलाएं और शहद डालें। इस मिश्रण का सेवन करने से आपकी त्वचा साफ और ताजगी भरी महसूस होगी। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और निखरी हुई दिखेगी।