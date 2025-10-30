सर्दियों के दौरान इस तरह से करें गुड़हल के पौधे की देखभाल, रहेगा स्वस्थ

गुड़हल का पौधा अपने बड़े-बड़े फूलों के कारण काफी लोकप्रिय है, खासकर गर्मियों के दौरान इसका बागान देखने लायक होता है। हालांकि, सर्दियों के दौरान इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस मौसम में गुड़हल को सही मात्रा में धूप, पानी और पोषक तत्व देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि सर्दियों के दौरान गुड़हल के पौधे की किस तरह देखभाल करनी चाहिए।

#1 पौधे को धूप लगवाएं गुड़हल के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होती है, इसलिए इसे पर्याप्त धूप देना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पौधे को दिन में कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप दें। अगर आपका पौधा घर के अंदर है तो उसे खिड़की के पास रखें जहां उसे प्राकृतिक रोशनी मिल सके। बाहर के पौधों को भी धूप से न बचाएं।

#2 पानी का सही प्रबंधन करें गुड़हल के पौधे को पानी देने का तरीका भी अहम है। सर्दियों में मिट्टी का तापमान कम होता है इसलिए पौधे को अधिक पानी देने से बचें। मिट्टी अगर सूखी लगे तो ही पानी दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौधा सही मात्रा में पानी ले रहा है, अपनी उंगली को मिट्टी में डालें। अगर मिट्टी नम लगे तो पानी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सूखी लगे तो ही पानी दें।

#3 खाद का उपयोग करें गुड़हल के पौधे को पोषण देने के लिए खाद का उपयोग करना जरूरी है। सर्दियों में पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है इसलिए हल्की मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करें। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वह स्वस्थ रहेगा। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या जैविक कचरे से बनी खाद का उपयोग करना बेहतर होता है। यह पौधे के लिए फायदेमंद होता है और उसे प्राकृतिक रूप से पोषण देता है।

#4 कीटों से बचाव करें गर्मियों की तुलना में सर्दियों में कीट कम होते हैं, लेकिन फिर भी गुड़हल के पौधे पर नजर रखना जरूरी है। अगर आपको किसी प्रकार के कीट दिखाई दें तो उन्हें हटाने के लिए साबुन पानी का छिड़काव करें या नीम का तेल लगाएं। इससे पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा समय-समय पर पौधे की पत्तियों और टहनियों की जांच करते रहें ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।