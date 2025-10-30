क्या आपका खरगोश बीमार है? इन संकेतों से लगाएं पता

खरगोश एक प्यारा और सामाजिक पालतू जानवर है, जो अपने मालिक के साथ गहरा बंधन बना सकता है। हालांकि, अगर आपका खरगोश बीमार पड़ता है तो वह अपनी दिनचर्या में बदलाव और असामान्य व्यवहार दिखा सकता है। ऐसे में आपको उसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते उसकी देखभाल की जा सके। आइए आज हम आपको उन पांच संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपका खरगोश बीमार है।

#1 खाने में रुचि न होना अगर आपका खरगोश खाने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। खरगोश आमतौर पर घास, सब्जियां और फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वह इन चीजों को खाने से मना कर दें तो समझ जाइए कि उसे कोई समस्या है। ऐसे में उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है ताकि उसकी सही जांच हो सके और समय रहते उसका इलाज किया जा सके।

#2 ज्यादा सोना या सुस्त रहना अगर आपका खरगोश ज्यादा सो रहा है या फिर सुस्त नजर आ रहा है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। आमतौर पर खरगोश दिन में कुछ घंटों तक ही सोते हैं, लेकिन अगर वह लगातार सो रहा है या फिर बहुत कम हिल-डुल रहा है तो यह उसकी सेहत का इशारा हो सकता है। ऐसे में उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है ताकि उसकी सही जांच हो सके।

#3 सांस लेने में तकलीफ होना अगर आपके खरगोश को सांस लेने में परेशानी हो रही है या वह जोर-जोर से सांस ले रहा है तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। यह लक्षण फेफड़ों की समस्या या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि उसकी सही जांच हो सके और समय रहते उसकी देखभाल की जा सके। इसके अलावा उसके वातावरण को भी आरामदायक बनाएं।

#4 गीले होने का एहसास होना अगर आपके खरगोश के नीचे पेशाब के धब्बे पड़े हुए मिलते हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह बीमार है। यह लक्षण मूत्र पथ संक्रमण या फिर कोई अन्य समस्या का इशारा हो सकता है। ऐसे में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि उसकी सही जांच हो सके और समय रहते उसकी देखभाल की जा सके। इसके अलावा उसके बिस्तर को साफ रखें और उसे आरामदायक माहौल दें।